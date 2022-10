Umrla 108-letnica, ki je navdihnila animirani film Koko in velika skrivnost

Smrt "neutrudne ženske in življenjske vzornice" Maríe Salud Ramírez Caballero je potrdil mehiški sekretar za turizem Roberto Monroy, ki pa vzroka smrti ni razkril. Umrla je v 109. letu starosti, v mestu Santa Fe de la Laguna, kjer se je tudi rodila. Mehičanke se spominjajo kot legende, navdih pa naj bi bila tudi za lik Mame Coco v animiranem filmu Koko in velika skrivnost iz leta 2017. Bila je glinena rokodelka, ki je izdelovala lonce in druge izdelke ter jih prodajala domačinom. María je bila mama trem otrokom in babica oz. prababica številnim vnukom ter pravnukom.