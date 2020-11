Umrla Elsa Raven, igralka iz filmov Titanik ter Nazaj v prihodnost

Ameriška igralka se je poslovila pri 91 letih. V svoji dolgoletni karieri je nanizala nekaj nepozabnih vlog v kultnih serijah ter filmih. Med drugim se je pojavila tudi v Seinfeldu in Dnevih našega življenja ter filmih Amityville: Hiša groze, Nazaj v prihodnost in Titanik.

Elsa Ravense je kot Elsa Rabinowitz rodila 21. septembra 1929 v Charlestonu v zvezni državi Južna Karolina. Najprej je nastopala na odrih New Yorka, med drugim v številnih broadwayskih igrah, kot jeThe Legend of Lizzie. Svojo filmsko kariero je pričela v zgodnjih sedemdesetih, ko se je pojavila v ameriški kriminalki The Honeymoon Killers.

icon-expand Elsa Raven na enem od zadnjih javnih dogodkov, ki se jih je udeležila. FOTO: Profimedia

Ravenova je za seboj pustila bogato filmsko zapuščino. Čeprav je večinoma prevzemala stranske vloge, je bilo teh izjemno veliko. Mlajša publika jo pozna po vlogi nepremičninske agentke v grozljivkiAmytiville: Hiša groze, ter manjših vlogah v filmih In the Land of Fire ter The Moderns. Čeprav je bila njena vloga Ide Strauss v nepozabnem Titaniku v času postprodukcije iz filma skoraj popolnoma izbrisana, pa se je igralka pojavila v videospotu naslovne pesmi filma. V glasbenem videu My Heart Will Go Onpevke Celine Dion je nastopila v eni od glavnih vlog.

icon-expand Elsa Raven z ekipo filma 'Nazaj v prihodnost' na odprtju filmske razstave v hollywoodskem muzeju leta 2019. FOTO: Profimedia

V filmuNazaj v prihodnostje leta 1985 zaigrala v vlogi aktivistke, ki Martyju zapove, naj pomaga rešiti uro na stolpu. Pojavila se je tudi v priljubljenih serijah, kot so General Hospitalter Dnevi našega življenja, Seinfeld, Wiseguy in Amen. Zadnjič je zaigrala leta 2011 v kratkem filmuThey're with Me, kjer je upodobila praprababico Fanny Feiner.

Njeno smrt je ameriškim medijem potrdil njen agent. Umrla je 3. novembra na svojem domu v Los Angelesu. Za njo žaluje filmski svet in kar 15 nečakov ter nečakinj, ki so bili njena edina družina.