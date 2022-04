Umrla igralka iz filmov Ni prostora za starce in Teksaški pokol z motorko

Kathy Lamkin se je rodila 10. decembra 1947 v teksaškem mestu Graham. Svoje življenje je posvetila igri in poučevanju v igralski šoli, ki jo je ustanovila sama. V času svoje kariere se je pojavljala v številnih reklamah, serijah in filmih, javnosti pa je postala znana kmalu po tem, ko se je leta 2002 na pobudo svoje agentke preselila v Los Angeles. Prva televizijska vloga Lamkinove je bila v seriji Glavca.

Sodelovala je v 46 filmskih in televizijskih projektih, ki so se zvrstili med letoma 1990 in 2014. Najbolj poznana je po vlogi The Tea Lady v Teksaškem pokolu z motorko režiserja Marcusa Nispela iz leta 2003, tri leta kasneje pa je zaigrala tudi v filmu Teksaški pokol z motorko: Začetek, pod katerega se je podpisal Jonathan Liebesman.