Umrla italijanska igralka Gina Lollobrigida.

Poslovila se je igralka Gina Lollobrigida . 95-letna italijanska zvezdnica se je v petdesetih letih prejšnjega stoletja v zgodovino zapisala kot 'mediterantski seks simbol', po koncu igralske kariere pa je svoje moči usmerila v drugačno vrsto umetnosti, kiparstvo in fotografijo. Veljala je za eno najlepših žensk na svetu in eno najbolj zaželenih igralk na svetu, igrala pa je tako v evropskih kot ameriških produkcijah.

Rodila se je v mestecu Subiaco, v gorah vzhodno od Rima. Že v najstniških letih se je ukvarjala z manekenstvom in se udeleževala lepotnih tekmovanj, leta 1947 pa je zasedla tretje mesto na tekmovanju za miss Italije . Na svoji prijavnici za to tekmovanje je zapisala, da ima talent za igro, a da želi s svojimi veščinami narediti nekaj resnega.

To ji je tudi uspelo. Po številnih vlogah v evropskih produkcijah, s katerimi si je prislužila tudi nagrado Bafta, ji je mednarodno slavo in milijone oboževalcev prinesla vloga v filmu Beat the Devil iz leta 1953 ob Humphreyju Bogartu.

S svojim stasom je pritegnila pozornost milijarderja Howarda Hughesa, ki jo je povabil v Hollywood na snemanje, kjer jo je večkrat neuspešno poskušal zapeljati, kljub temu, da je bila poročena s slovenskim zdravnikom Milkom Škofičem.

Karierni vrhunec je dosegla v petdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je zaigrala v filmih Salomon in Šeba, Notredamski zvonar in Beautiful But Dangerous. Lollobrigida in Škofič sta se ločila leta 1971, ona pa se je umaknila iz igralstva in se posvetila fotografiji ter izdala več zbirk. Leta 1999 je zvezdnica neuspešno kandidirala za evropski parlament, svojo srečo pa je znova preizkušala lani, znova neuspešno.