Umrla je ameriška igralka Valerie Perrine

Novico o smrti igralke Valerie Perrine je na enem od družbenih omrežij objavil njen prijatelj in režiser Stacey Souther , ki se tudi podpisuje pod režijo dokumentarca o njenem življenju. Kot je še zapisal Souther, se je igralka zadnja leta z neverjetnim pogumom in brez pritoževanja spopadala s Parkinsonovo boleznijo.

"Bila je pravi navdih, živela je življenje s polnimi pljuči - in kakšno veličastno življenje je bilo to! Svet je brez nje bolj žalosten," je še dodal Souther, ki je tudi sporočil, da so zasnovali kampanjo GoFundMe za kritje stroškov pogreba igralke, saj so, kot je zapisal, "po več kot 15 letih boja s Parkinsonovo boleznijo njene finance izčrpane".

Potem ko je delala kot plesalka in pozirala za revijo Playboy, je Perrine kot igralka postala prepoznavna leta 1972 z vlogo v filmu Klavnica pet, kjer je upodobila igralko filmov za odrasle Montano Wildhack. Zaslovela je dve leti kasneje z vlogo v biografskem filmu Boba Fosseja Lenny o življenju ameriškega komika Lennyja Brucea.