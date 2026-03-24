Film/TV

Umrla je ameriška igralka Valerie Perrine

Washington, 24. 03. 2026 19.47

K.Z. STA
Valerie Perrine

Umrla je ameriška igralka Valerie Perrine, ki je za vlogo v filmu Lenny, kjer je zaigrala ob Dustinu Hoffmanu, na filmskem festivalu v Cannesu prejela nagrado za najboljšo igralko. Ta vloga ji je prinesla tudi bafto za najobetavnejšo novinko v glavni vlogi ter nominacijo za oskarja in zlati globus. Stara je bila 82 let.

Novico o smrti igralke Valerie Perrine je na enem od družbenih omrežij objavil njen prijatelj in režiser Stacey Souther, ki se tudi podpisuje pod režijo dokumentarca o njenem življenju. Kot je še zapisal Souther, se je igralka zadnja leta z neverjetnim pogumom in brez pritoževanja spopadala s Parkinsonovo boleznijo.

"Bila je pravi navdih, živela je življenje s polnimi pljuči - in kakšno veličastno življenje je bilo to! Svet je brez nje bolj žalosten," je še dodal Souther, ki je tudi sporočil, da so zasnovali kampanjo GoFundMe za kritje stroškov pogreba igralke, saj so, kot je zapisal, "po več kot 15 letih boja s Parkinsonovo boleznijo njene finance izčrpane".

Potem ko je delala kot plesalka in pozirala za revijo Playboy, je Perrine kot igralka postala prepoznavna leta 1972 z vlogo v filmu Klavnica pet, kjer je upodobila igralko filmov za odrasle Montano Wildhack. Zaslovela je dve leti kasneje z vlogo v biografskem filmu Boba Fosseja Lenny o življenju ameriškega komika Lennyja Brucea.

Perrine je ob Christopherju Reeveu v glavni vlogi zaigrala tudi v prvih dveh Supermanih in sicer kot dekle negativnega lika Lexa Luthora, ki ga je upodobil Gene Hackman. Za oba filma je prejela pohvale kritikov.

V več kot štirih desetletjih dolgi karieri je odigrala skoraj 70 filmskih in televizijskih vlog ter nastopila ob nekaterih največjih moških igralskih zvezdah svoje dobe, med katerimi so bili Gene Hackman, Robert Redford in Jack Nicholson.

Razlagalnik

Lenny Bruce je bil ameriški komik, satirik in družbeni kritik, ki je bil znan po svojem provokativnem in neposrednem slogu stand-up komedije v 50. in 60. letih 20. stoletja. Njegova dela so pogosto vsebovala satirične komentarje o politiki, rasizmu, religiji in spolnosti, zaradi česar je večkrat prišel v konflikt z zakonom zaradi obtožb o nesramnosti. Velja za enega najpomembnejših in najvplivnejših komikov v zgodovini ZDA, ki je utrl pot svobodnejšemu izražanju v komediji.

Parkinsonova bolezen je kronična in napredujoča nevrološka motnja, ki prizadene predvsem gibalne funkcije. Povzroča jo postopna izguba možganskih celic v območju, imenovanem črna substanca (substantia nigra), ki proizvajajo dopamin, nevrotransmiter, ključen za nadzor telesnih gibov. Najpogostejši simptomi vključujejo tresenje v mirovanju, okorelost mišic, počasnost gibov (bradikinezija) in nestabilnost drže. Bolezen lahko vpliva tudi na govor, pisanje, izražanje obraza in druge telesne funkcije, sčasoma pa se lahko pojavijo tudi kognitivne in čustvene težave.

Filmski festival v Cannesu je eden najprestižnejših in najpomembnejših filmskih festivalov na svetu, ki vsako leto poteka v mestu Cannes na Azurni obali v Franciji. Ustanovljen je bil leta 1946 in je znan po svoji rdeči preprogi, glamuroznih dogodkih ter predvajanju najnovejših filmov iz vsega sveta. Glavna nagrada festivala je zlata palma (Palme d'Or) za najboljši film, podeljujejo pa tudi druge nagrade, kot so velika nagrada žirije, nagrada za najboljšo igralko in igralca ter nagrada za najboljšo režijo. Festival je ključna platforma za promocijo neodvisnega filma in pomembno srečevališče filmskih ustvarjalcev, distributerjev in medijev.

Nagrade BAFTA (British Academy Film Awards) so letne nagrade, ki jih podeljuje Britanska akademija za filmsko in televizijsko umetnost. Veljajo za britanski ekvivalent oskarjev in so ena najpomembnejših filmskih nagrad v Veliki Britaniji ter mednarodno priznane. Nagrade se podeljujejo v številnih kategorijah, vključno z najboljšim filmom, režijo, igro, scenarijem in drugimi vidiki filmske produkcije. Njihov cilj je nagrajevanje in spodbujanje odličnosti v filmski umetnosti in televiziji.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
