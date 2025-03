Umrla je belgijska igralka Emilie Dequenne

Igralka Emilie Dequenne je aprila 2024 sporočila, da je bolezen v stanju mirovanja in se vrača v igralske vode, na družebnem omrežju pa je zapisala, da so jo v času zdravljena že vsi skoraj pozabili. Konec leta se je njena bolezen vrnila, v enem od intervjujev pa je takrat dejala, da se zaveda, ne bo živela tako dolgo, kot je mislila, da bo.

S prvo vlogo v filmu Rosetta leta 1999 si je prislužila nagrado za najboljšo igralko na filmskem festivalu v Cannesu. Nastopila je še v filmih Brotherhood of the Wolf režiserja Christopha Gansa, A Housekeeper pod režisersko taktirko Claude Berri in The Very Merry Widows Catherine Corsini. Pojavila se je tudi v številnih francosko-govorečih filmih.

Zadnji film, v katerem je zaigrala, je bil Survive, kot je razkrila, pa v času snemanja še ni vedela, da je bolna. Dodala je, da jo je k sodelovanju v filmu, ki govori o družini pritegnila zgodba, saj je tudi sama mati. "Ne znam razložiti, a ko postaneš mati, se zdi, da se tvoja moč in pogum spremenita. Življenje vidiš skozi drugačno perspektivo," je nekoč povedala.