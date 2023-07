Umrla je CoCo Lee, ikonična hongkonška pevka in glasovna igralka

Kot sta na družbenih omrežjih sporočili sestri igralke CoCo Lee , je bila 48-letna hongkonška zvezdnica pred dnevi hospitalizirana, ker si je poskušala vzeti življenje. V bolnišnici je niso mogli oživiti iz kome in je umrla. Stara je bila 48 let. Sestri sta v izjavi zapisali, da letos mineva 30 let Leejine pevske kariere, med katero je požela nešteto mednarodnih priznanj z najbolj prodajanimi pesmimi in pustila osupljiv vtis na občinstvo s svojimi odličnimi nastopi v živo.

"CoCo je znana tudi po tem, da si je neutrudno prizadevala kitajskim pevcem odpreti nov svet na mednarodni glasbeni sceni, in dala je vse od sebe, da bi zasijala za Kitajce. Ponosni smo nanjo!" sta še zapisali. V njuni objavi sta zaprosili za zasebnost v težkem času, ko družina žaluje, in dodali: "Čeprav CoCo na svetu ni bila dolgo časa, bodo njeni žarki svetlobe sijali večno!"

Leejeva se je rodila v Hong Kongu in odraščala v Združenih državah Amerike. Med obiskom Hongkonga po srednji šoli je osvojila prvo mesto na pevskem tekmovanju, kar je bil začetek njene glasbene kariere. V 90. letih 20. stoletja je v Aziji dosegla uspeh z milijoni prodanih albumov in glasbo, izdano v angleščini, mandarinščini in kantonščini.

R&B zvoki, prepojeni s hip hopom, so jo naredili priljubljeno tudi v ZDA in pridobila je dovolj pozornosti, da so jo najeli za glas Disneyjeve junakinje Fa Mulan v mandarinski različici Mulan, izdani leta 1998. Toda do svetovne slave jo je popeljala filmska uspešnica iz leta 2000 Prežeči tiger, skriti zmaj. Leta 2001 je na podelitvi oskarjev zapela balado A Love Before Time, podelitev pa je spremljalo več milijonov gledalcev. S svojim glasom je osvojila občinstvo.

Decembra 2022 je na družbenem omrežju zapisala, da je za njo zelo težko leto, a pozvala svoje sledilce, naj ostanejo pozitivno naravnani in širijo ljubezen: "Nisi sam, ne glede na to, kako težko postane življenje, sem s teboj," je zapisala.

Žalostna novica o njeni smrti je sprožila šok in žalost na spletu, zadnja objava na Instagramu pa je bila preplavljena s sporočili sožalja več hongkonških umetnikov. Sprožila je razpravo o duševnem zdravju in depresiji, pri čemer so mnogi opozorili na zvezdničino veselo, razposajeno javno podobo in pozvali ljudi, naj drug drugega podpirajo s prijaznostjo in občutljivostjo. Drugi so pohvalili Leejevo, ker je kot Američanka azijskega porekla podirala meje in mladim Kitajkam dala vzor na svetovnem prizorišču.