Umrla je filmska producentka Dunja Klemenc

Po vrnitvi v Ljubljano je bila najprej producentka filmske dejavnosti pri Dopisni delavski univerzi, nato pa je delovala pri filmih Ljubezni Blanke Kolak, Eva, Marija se bori z angeli, Zaročenca, Čas brez pravljic. Vrsto let je bila producentka Mladinskega programa na TV Slovenija, kjer je soustvarila nadaljevanke in filme, kot so Junaki petega razreda, Moj prijatelj Arnold, Peter in Petra, Waitapu, Čisto pravi gusar ter oddaj Klub klobuk, Periskop in Tok-tok.

Po upokojitvi je ustanovila lastno produkcijsko hišo in nadaljevala uspešno delo. Bila je producentka ali koproducentka filmov Nikogaršnja zemlja, Cirkus Columbia, 11'09''01 - September 11, Neke druge zgodbe, Naj ostane med nami, Teah, Lilijina zgodba, Warchild in Hčerka Camorre. Med njenimi sodelavci so bili filmski ustvarjalci, kot so Danis Tanović, Rajko Grlić, Hanna A. W. Slak, Ines Tanović, Benjamin Filipović, Franci Slak, Boris Jurjaševič.