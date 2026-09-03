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Umrla je igralka Carla Jeffery

Los Angeles, 03. 09. 2026 09.53 pred 21 minutami 2 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Carla Jeffery

Agencija za talente, ki je zastopala igralko Carlo Jeffery, je sporočila, da je 33-letna zvezdnica franšize Zombies umrla. Kot so zapisali, so z njo delali več kot 20 let, vzroka smrti pa niso razkrili.

"Naša srca so zlomljena, ker žalujemo za našo drago Carlo Jeffery," so zapisali v Alexanders Talent Management, agenciji za talente, ki je zastopala igralko. "Del naše družine je bila več kot 20 let in spremljati, kako je odraščala iz nadarjenega mladega dekleta v lepo, živahno žensko in igralko, je bil velik privilegij," so nadaljevali in dodali, da se bodo spominjali njenega nalezljivega smeha in nadarjenosti.

Umrla je 33-letna igralka Carla Jeffery.
Umrla je 33-letna igralka Carla Jeffery.
FOTO: Profimedia

"Iskreno sožalje Carlini družini in vsem ljubljenim. Za vedno te bomo pogrešali in te imeli radi," je še zapisala agencija za talente, ki je zastopala 33-letno igralko. Carla Jeffery je zaslovela leta 2018 s prvim filmom franšize Zombies, v katerem so zaigrali še Milo Manheim, Meg Donnelly, Trevor Tordjman in Kylee Russell. Nastopila je tudi v drugem in tretjem delu.

Igralka je v enem od intervjujev lansko leto dejala, da je ponosna, da predstavlja temnopolta dekleta, ki so tudi močnejše postave, pa tudi vse tiste, ki so bolj vitke postave. "Sem vzornica temnopoltih deklet in jih vedno zastopam," je dejala in takrat dodala, da je deležna veliko komentarjev oboževalk, ki v njej vidijo sebe. "Zaradi tega mi gre na jok, saj si nikoli nisem predstavljala, da bom komu v navdih," je bila iskrena.

Jeffery je leta 2020 zaigrala v filmu Puzzled in v serijah Southland, Curb Your Enthusiasm in American Vandal. Leta 2024 je posodila glas svoji junakinji Bree, po kateri je bila znana, v animirani seriji Zombies.

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03. 09. 2026 10.14
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