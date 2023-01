Umrla je igralka Cindy Williams

"Smrt najine prijazne, nasmejane mame Cindy Williams naju je zelo potrla, žalosti pa ne bo nikoli mogoče dovolj izraziti. V veselje in čast nama je bilo jo poznati. Bila je ena najbolj prijaznih, lepih, radodarnih, s humorjem prežetih in krasnih ljudi, ki so jo imeli mnogi radi," sta v izjavi sporočila njena otroka.

Njena plodna kariera je trajala kar šest desetletij, najbolj znana pa je bila po vlogi v seriji Laverne & Shirley, ki je bila nadaljevanje serije Srečni dnevi. Z vlogo si je prislužila prepoznavnost in zaslovela. V seriji je igrala ob pokojni Penny Marshall kot polovica dinamičnega prijateljskega dua, katerega dogodivščine so poganjale oddajo, ki je trajala osem sezon, od leta 1976 do 1983. Z vlogo v seriji Laverne & Shirley si je prislužila prvo nominacijo za zlati globus v kategoriji najboljše igralke.