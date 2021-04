Umrla je igralka Helen McCrory, stara 52 let

Britanska igralka Helen McCrory se je poslovila po dolgi bitki z boleznijo, stara je bila 52 let. Žalostno vest je potrdil njen mož Damian Lewis. Igralka se je več let borila z rakom, kar je uspešno skrivala pred javnostjo.

Žalostno novico, da je umrla igralka iz serije Birminghamske tolpe Helen McCrory je sporočil njen mož, Damian Lewis. Ta je na družbenem omrežju Twitter potrdil tudi, da je igralka umrla po dolgem boju z zahrbtno boleznijo.

icon-expand Helen McCrory FOTO: Profimedia

Lewis je v objavi zapisal: "Z žalostjo sporočam, da je po dolgi in herojski bitki z rakom na svojem domu umrla mogočna in lepa Helen McCrory. Ob slovesu je bila obdana z ljubeznijo družine in prijateljev. Umrla je tako, kot je živela. Brez strahu. Radi jo imamo in se zavedamo, kako srečni smo lahko, da smo jo imeli v svojih življenjih. Tako močno je svetila. Pojdi zdaj, Mala, v nebeškost, in hvala."

Helen McCrory, ki je v Birminghamskih tolpah zaigrala vlogo Polly Gray in v franšizi oHarryju Potterju upodobila lik Narcisse Malfoy, je svojo bitko z rakom skrivala pred javnostjo. Poleg svoje filmske kariere je imela tudi dolgo in prominentno kariero na gledaliških odrih. Ob žalostni novici so se ji že poklonili mnogi zvezdniki in imena iz sveta gledališča in filma.

Komite podeljevalcev nagrad bafta je na družbenem omrežju zapisal: "Žalostni smo ob novici, da nas je zapustila igralka Helen McCrory. Tako neustrašna kot Polly Gray v z bafto nagrajeni seriji Birminghamske tolpe. Bila je dobitnica bafte za najboljši film leta 2007 Kraljica, zaigrala pa je še v mnogih drugih filmih in serijah."

Pastor Richard Coles je zapisal: "Zelo mi je žal, ko slišim, da je umrla Helen McCrory, odlična igralka. Sožalje Damianu Lewisu, njunim otrokom in vsem, ki so jo imeli radi."

Poklonil se ji je tudi igralec Noel Clarke, ki je z igralko sodeloval v leta 2010 nastalem trilerju 4.3.2.1. in zapisal: "Počivaj v miru, Helen McCrory, bila si najboljša in zmeraj ljubezniva do mene. V veselje mi je bilo sodelovati s tabo. Rad te imam. Blagoslovi Damianu in družini."

Tudi igralec Callum Scott Howells se je je spomnil v svoji objavi, kjer je zapisal, da je globoko žalosten, McCroryjevo pa je imenoval za eno najboljših, ki so kdaj nastopale na odrih in ekranih. "Njen talent in delo sta bila legendarna in vzvišena. Veliko ljubezni vsem, ki so jo poznali in so imeli srečo, da so lahko sodelovali z njo. Resnična legenda."

Poklonil se ji je tudi igralec Reece Shearsmith: "Težko dojamem, da nas je zapustila mogočna Helen McCrory. S Helen sva skupaj igrala na odru in seveda smo imeli srečo, da je sodelovala pri Inside No 9. Zmeraj je bila brezmadežna in briljantna. Nedoumljiva izguba. Počivaj v miru."

