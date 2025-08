Umrla je igralka Loni Anderson.

Le nekaj dni pred 80. rojstnim dnem je umrla igralka Loni Anderson . Novico o njeni smrti je javnosti sporočila tiskovna predstavnica Cheryl J. Kagan , ki je v izjavi za Associated Press dejala, da se je zvezdnica že nekaj časa borila z boleznijo. Novico je pozneje potrdila tudi igralkina družina, ki je v izjavi zapisala: "Z žalostjo sporočamo, da je umrla žena, mama in babica."

Andersonova je bila najbolj znana po vlogi Jennifer Marlowe v komični seriji WKRP in Cincinnati, ki je bila na sporedu med leti 1978 in 1982, zanjo pa si je prislužila tri nominacije za zlati globus in dve za nagrado emmy.

Igralka je leta 2021 spregovorila o tem, kako se je počutila, ko je zaradi nastopa v seriji, ki je govorila o vsakdanu na eni od radijskih postaj v Ohiu, postala seks simbol. "Nikoli nisem niti pomislila, da bi kdaj bila Loni Anderson, seks simbol. A sem to sprejela," je povedala za Fox News in dodala: "Imela sem srečo, da sem lahko igrala toliko različnih vlog, biti seks simbol pa je bila ena od njih. Sprejela sem vse, kar mi je bilo v času kariere ponujeno. Moje vnukinje menijo, da je to nekaj fantastičnega!"