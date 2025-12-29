Naslovnica
Umrla je igralka Melanie Watson Bernhardt

Colorado Springs, 29. 12. 2025 09.56 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Melanie Bernhardt

Umrla je igralka Melanie Watson Bernhardt, ki je bila najbolj znana po komični seriji Diff'rent Strokes. Novico o njeni smrti je za TMZ potrdil igralkin brat. Stara je bila 57 let. Kot poročajo ameriški mediji, je bila hospitalizirana, njeno zdravje pa se je v zadnjem času hitro slabšalo.

Melanie Watson Bernhardt je bila igralka, ki je zaslovela kot Kathy Gordon v 80. letih v komični seriji Diff'rent Strokes. Novico o njeni smrti je potrdil njen brat, ki je za TMZ razkril, da je umrla v Colorado Springsu. 57-letnica je imela genetsko bolezen, zaradi katere so se njene kosti hitreje lomile kot običajno, mišice pa so se slabše razvijale, težave pa je imela tudi s sluhom. Kot je povedal njen brat, je bila že nekaj časa hospitalizirana zaradi krvavitev, njeno zdravje pa se je nato hitro slabšalo. Kot je še dejal, je imela sestra srečo, saj je s svojo boleznijo živela dlje kot večina.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Bernhardt je v seriji imela stalno gostujočo vlogo, igrala pa je lik prijateljice na invalidskem vozičku glavnega junaka Arnolda, ki ga je upodobil Gary Coleman. Serija je bila na sporedu osem sezon med leti 1978 in 1986. Ko se je serija zaključila, se je Melanie upokojila od igranja. Pozneje je bila izvršna direktorica organizacije, ki trenira zavetiške pse, ki pomagajo gibalno oviranim osebam.

Od leta 1994 do 1996 je bila poročena z Rogerjem Bernhardtom.

