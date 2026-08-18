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Umrla je igralka Phyllida Law, mati zvezdnic Emme in Sophie Thompson

London, 18. 08. 2026 19.07 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Phyllida Law

Umrla je škotska igralka Phyllida Law, mati igralk Emme in Sophie Thompson. Stara je bila 94 let. Novico o njeni smrti je v imenu družine sporočila njena menedžerka Jacky Leggo.

"Z veliko žalostjo sporočamo, da je na svojem domu, obdana z družinskimi člani, umrla Phyllida Law. Sodelovali sva več kot petdeset let. Bila je lepa oseba tako na zunaj kot znotraj," je v izjavi za BBC povedala zvezdničina menedžerka Jacky Leggo. Phyllida Law se je v dolgoletni in plodni karieri večkrat pojavila na ekranih ob hčerkama Emmi in Sophie Thompson.

Igralka Phyllida Law s hčerkama Emmo in Sophie Thompson
Igralka Phyllida Law s hčerkama Emmo in Sophie Thompson
FOTO: Profimedia

Med drugim je leta 1996 skupaj z Emmo zaigrala v drami Jane Austen, štiri leta prej pa sta mati in hči zaigrali v komediji Petrovi prijatelji, ki jo je režiral takratni zvezdničin zet Kenneth Branagh. Leta 1997 sta skupaj zaigrali v režiserskem prvencu Alana Rickmana, The Winter Guest.

Lawova je bila rojena na Škotskem, leta 1957 pa se je poročila z igralcem Ericom Thompsonom. Skupaj sta bila vse do njegove smrti leta 1982, ko je pri 53 letih umrl zaradi kapi.

Razlagalnik

Jane Austen je bila vplivna angleška pisateljica iz 19. stoletja, znana po svojih romanih, ki so ostro in duhovito kritizirali družbene norme ter življenje britanskega plemstva. Njena dela, kot sta 'Prevzetnost in pristranost' ter 'Razsodnost in rahločutnost', so zaradi prefinjenega prikaza medčloveških odnosov in ironije postala temelj klasične književnosti in so pogosto predmet filmskih ter televizijskih priredb.

Alan Rickman je bil priznan britanski igralec in režiser, ki je v svoji bogati karieri ustvaril vrsto nepozabnih likov, od zlobnega Hansa Gruberja v akcijskem filmu 'Umri pokonci' do profesorja Severusa Snapea v seriji filmov o Harryju Potterju. Poleg igranja se je preizkusil tudi v režiji, kjer je s svojim delom 'The Winter Guest' pokazal globoko razumevanje človeške psihologije in čustvenih stisk, kar je potrdilo njegov status enega najbolj vsestranskih umetnikov svoje generacije.

Kenneth Branagh je ugleden britanski igralec, režiser in producent, ki je svetovno slavo dosegel predvsem s svojimi inovativnimi in ambicioznimi filmskimi priredbami del Williama Shakespeara, kot so 'Henrik V.', 'Hamlet' in 'Mnogo hrupa za nič'. Znan je po svojem izjemnem smislu za gledališko dramatičnost, ki jo uspešno prenaša na filmsko platno, ter po svoji sposobnosti, da klasične zgodbe približa sodobnemu občinstvu.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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