Umrla je igralka Phyllida Law, mati zvezdnic Emme in Sophie Thompson

"Z veliko žalostjo sporočamo, da je na svojem domu, obdana z družinskimi člani, umrla Phyllida Law. Sodelovali sva več kot petdeset let. Bila je lepa oseba tako na zunaj kot znotraj," je v izjavi za BBC povedala zvezdničina menedžerka Jacky Leggo . Phyllida Law se je v dolgoletni in plodni karieri večkrat pojavila na ekranih ob hčerkama Emmi in Sophie Thompson .

Med drugim je leta 1996 skupaj z Emmo zaigrala v drami Jane Austen, štiri leta prej pa sta mati in hči zaigrali v komediji Petrovi prijatelji, ki jo je režiral takratni zvezdničin zet Kenneth Branagh. Leta 1997 sta skupaj zaigrali v režiserskem prvencu Alana Rickmana, The Winter Guest.

Lawova je bila rojena na Škotskem, leta 1957 pa se je poročila z igralcem Ericom Thompsonom. Skupaj sta bila vse do njegove smrti leta 1982, ko je pri 53 letih umrl zaradi kapi.