Umrla je igralka Ruth Madoc, zvezdnica serije Hi-de-Hi!

"Z žalostjo sporočam, da je umrla naša draga klientka Ruth Madoc. Umrla je v bolnišnici, saj ni preživela operacije, na katero je morala po padcu pred nekaj dnevi. Zaigrala je v filmih, kot sta Fiddler On The Roof in Under Milk Wood, kjer je nastopila z Richardom Burtonom, ikonične pa so bile tudi njene televizijske predstave, med njimi vloga Gladys Pugh v Hi De Hi!, pred kratkim pa je nastopila v Mali Britaniji in na odru s Calendar Girls. Bila je nacionalni zaklad in se je veselila vrnitve na turnejo z ekipo Najboljšega eksotičnega hotela Marigold, na katero bi se odpravila leta 2023," je povedal tiskovni predstavnik agencije, ki je zastopala tudi pokojno igralko.

Madoc je imela hčerko Lowri in sina Rhysa.