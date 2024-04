Umrla je igralka Samantha Davis

Warwick Davis je sporočil, da je že 24. marca umrla njegova žena Samantha Davis . V izjavi za BBC je zvezdnik franšize Harry Potter svojo pokojno ženo opisal kot najbolj zaupanja vredno osebo in gorečo zagovornico vsega, kar je naredil v svoji karieri. Tudi ona je bila igralka, z možem pa sta soustanovila dobrodelno organizacijo, ki pomaga ljudem s pritlikavostjo in njihovim družinam. Stara je bila 53 let.

Par se je spoznal na snemanju filma Willow Georgea Lucasa in se poročil tri leta pozneje, leta 1991. Njuna dva skupna otroka, Annabelle in Harrison , sta se prav tako poklonila svoji materi in dejala: "Njena ljubezen in sreča sta nas nosili skozi vse življenje. Mama je najina najboljša prijateljica in počaščena sva, da sva bila deležna takšne ljubezni, kot jo ima."

"Njena smrt je v življenju naše družine pustila veliko luknjo. Pogrešam njene objeme," je dejal. "Imela je edinstven značaj, vedno je videla sončno stran življenja, imela je zanimiv smisel za humor in se je vedno smejala mojim slabim šalam," je nadaljeval in dodal, da je bila njegova zaupnica in goreča zagovornica vsega, kar je počel v svoji karieri.

Samanthina agencija Little People je prav tako delila izjavo, v kateri je njeno strast do podpore članom skupnosti označila za 'neprimerljivo' in obljubila, da bo nadaljevala njeno dediščino še dolgo časa.

"Sammy ni bila samo strastna zagovornica skupnosti, bila je prijateljica mnogih, vedno je bila pripravljena prisluhniti in imela je neskončno pozitivnega duha, vemo, da bo to velika izguba za vse, in želimo, da veste, da vas bomo podpirali," so še dodali.

Samantha je igrala goblina v Harryju Potterju in Darovi smrti: 2. del, medtem ko je njen mož zaigral v vlogi profesorja Flitwicka in goblina Griphooka v vseh osmih filmih franšize. 27-letna Annabelle sledi igralskim stopinjam svojih staršev in je že zaigrala v CBBC-jevi oddaji The Dumping Ground in televizijski seriji Hollyoaks.