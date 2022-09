Umrla je Louise Fletcher, Ratched iz Leta nad kukavičjim gnezdom

Ameriška igralka se je rodila leta 1943 v Alabami dvema gluhima staršema. Z igralstvom se je začela ukvarjati v 50. letih prejšnjega stoletja z manjšimi televizijskimi vlogami, dokler se ni preselila v Los Angeles. Tam se je poročila s producentom Jerryjem Bickom in se po rojstvu dveh sinov odločila, da bo svojo kariero začasno prekinila. Na delo se je znova vrnila po enajstih letih in kljub premoru uspešno nadaljevala svojo kariero, medtem pa njen zakon tega ni preživel, saj sta se z Bickom po 19 letih ločila.

Leta 1974 je prepričala v filmu Thieves Like Us, eden izmed njenih zapomnljivih likov pa je tudi psihiatrinja v filmu Exorcist II: The Heretic (1977). V svet komedije je stopila leta 1978, ko je ob Petru Falku nastopila v filmu The Cheap Detective. Kot igralka se je preizkusila tudi na malih zaslonih, kjer je v eni izmed različic serije Zvezdne steze upodobila versko voditeljico Kai Winn Adami, za gostujoč nastop v serijah Picket Fences in Joan of Arcadia pa si je prislužila nominacijo za emmyja.