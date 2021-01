Umrla je Marion Ramsey, znana po vlogi v Policijski akademiji

V 74. letu starosti je umrla Marion Ramsey, ameriška igralka, ki je bila najbolj znana po svoji vlogi simpatične policistke Lavrene Hooks. Medijski predstavniki pri podjetjuRoger Paul Inc., ki je skrbelo za njeno kariero, so za BBC povedali, da je igralka umrla v svojem losangeleškem domu.

Povedali so tudi, da je umrla po kratki bolezni, a vzroka smrti niso potrdili.

Marion so gledalci poznali predvsem po vlogi iz Policijske akademije, veliko pa je igrala tudi v predstavah na Broadwayu."Njena strast do nastopanja in deljenja svoje ljubezni s svetom je bila izjemna. Marion je s seboj nosila prijaznost in prežemajočo svetlobo, ki je takoj ob njenem prihodu napolnila sobo. Zatemnitev te svetlobe čutijo vsi, ki so jo poznali. Pogrešali jo bomo in jo bomo vedno imeli radi," so v uradni izjavi zapisali v podjetju Roger Paul Inc.

Na Twitterju se je od nje poslovil njen soigralec iz franšize Michael Winslow: "Nimam besed, ki bi opisale bolečino."

Britanski producent Jonathan Sothcott pa je zapisal: "Filmi Policijska akademija so v 80. letih metali senco na vse druge filme iz žanra komedije. Marion je bila kot Hooks izjemno smešna. Bila je izjemna komičarka."