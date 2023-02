Umrla je najstarejša igralka na svetu, Branka Veselinović

Branka Veselinović , rojena kot Branka Ćosić 16. septembra 1918 v Starem Bečeju v Avstro-Ogrski, je študirala igro v Narodnem gledališču v Beogradu in se izpopolnjevala v Srbskem narodnem gledališču v Novem Sadu. Od leta 1940 je slovela z nastopi na odrih po Beogradu in igrala v prvi predstavi Jugoslovanskega dramskega gledališča leta 1948.

Govorila je več tujih jezikov, med njimi angleščino, ruščino, nemščino, francoščino, češčino, madžarščino in italijanščino. Veselinović je bil na mednarodnem prizorišču najbolj znan po vlogi glavne junakinje v predstavi Mati Korajža in njeni otroci ter v filmu The Twelve Chairs, kjer je leta 1970 ob boku Mela Brooksa nastopila v vlogi Natashe, v eni od najmanj 18 filmskih adaptacij ruskega romana Dvanajst stolov iz leta 1928 Ilfa in Petrova.

Zaigrala je tudi v filmih Tri sestre (1982), Russian Tzar (1993), v komični seriji Seljaci (2006) in srbski različici serije Urgenca, Urgentni centar (2014). Od nje so se na družbenih omrežjih poslovili mnogi iz sveta filma in gledališča, med njimi igralec Milan Marić, ki je na družbenem omrežju Twitter zapisal: "Rojena je bila v Avstro-Ogrski in umrla skoraj 105 let pozneje v Beogradu. Doživela in preživela je veliko vsega. Bila je humanitarka. Bila je najstarejša igralka na svetu. Vse to je bila."