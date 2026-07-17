Umrla je oskarjevka Brenda Fricker, znana po filmu Sam doma 2

Umrla je Brenda Fricker , z oskarjem nagrajena irska igralka. "Nikoli ne bo nikogar enakega, svet pa je brez nje bolj prazen. Bil sem počaščen, da sem jo poznal, jo imel rad in delal z njo. Vedno bo imela posebno mesto v mojem srcu, prav tako v srcih oboževalcev po vsem svetu," je v izjavi dejal zvezdničin agent Phil Belfield .

Brenda Fricker je bila najbolj znana po vlogi v filmu Sam doma 2.

Rojena je bila v Dublinu, svojo kariero pa je začela z manjšimi televizijskimi in gledališkimi vlogami. Leta 1977 je zaigrala v seriji Coronation Street. Bila je v originalni igralski zasedbi BBC-jeve serije Casualty.

V zgodovino se je zapisala kot prva Irka, ki je prejela nagrado oskar, oboževalci pa si jo bodo najverjetneje najbolj zapomnili po vlogi brezdomke z golobi v filmski uspešnici Sam doma 2.