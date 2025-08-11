Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasba Film/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Film/TV

Umrla je priznana hrvaška igralka Nina Erak: 'Za vedno boš v naših srcih'

Zagreb, 11. 08. 2025 16.34 | Posodobljeno pred 14 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
R. M.
Komentarji
0

V 70. letu je umrla priznana hrvaška igralka Nina Erak. "Draga Nina, za vedno boš ostala v naših srcih," so novico sporočili iz Satiričnega gledališča Kerempuh, v katerem je igralka delovala štiri desetletja. Kot so zapisali, je vse svoje življenje posvetila igri. Slovenskim gledalcem in gledalkam je bila med drugim znana kot babica Zorka v priljubljeni seriji Šverc komerc.

Umrla je priznana hrvaška gledališka, televizijska in filmska igralka Nina Erak. "Z veliko žalostjo sporočamo, da nas je zapustila kolegica in prijateljica Nina Erak, dolgoletna članica ansambla Satiričnega gledališča Kerempuh, ugledna in večkrat nagrajena gledališka, televizijska in filmska igralka, pedagoginja in umetnica, ki je vse svoje življenje posvetila gledališču," so v objavi na Facebooku sporočili v omenjenem satiričnem gledališču, kjer so še dodali: "Draga Nina, za vedno boš ostala v naših srcih."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V Zagrebu rojena igralka je diplomirala na tamkajšnji Akademiji dramskih umetnosti v razredu priznanih igralcev Radeta Šerbedžije in Izeta Hajdarhodžića. Kot poročajo hrvaški mediji, je od 80. let prejšnjega stoletja, ko se je pridružila Kerempuhu, odigrala več kot 55 vlog.

Slovenskim gledalcem in gledalkam je Erak med drugim znana po vlogi babice Zorke v priljubljeni hrvaški seriji Šverc komerc (Na granici). Igralka se je upokojila leta 2021.

Skoraj tri desetletja je bila poročena s hrvaškim igralcem Borisom Svrtanom, s katerim sta se leta 2017 ločila.

nina erak smrt igralka šverc komerc
Naslednji članek

Ob Ryanu Goslingu bo v novem filmu Vojna zvezd zaigral Matt Smith

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089