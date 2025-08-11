Umrla je priznana hrvaška igralka Nina Erak: 'Za vedno boš v naših srcih'

Umrla je priznana hrvaška gledališka, televizijska in filmska igralka Nina Erak . "Z veliko žalostjo sporočamo, da nas je zapustila kolegica in prijateljica Nina Erak, dolgoletna članica ansambla Satiričnega gledališča Kerempuh, ugledna in večkrat nagrajena gledališka, televizijska in filmska igralka, pedagoginja in umetnica, ki je vse svoje življenje posvetila gledališču," so v objavi na Facebooku sporočili v omenjenem satiričnem gledališču, kjer so še dodali: "Draga Nina, za vedno boš ostala v naših srcih."

V Zagrebu rojena igralka je diplomirala na tamkajšnji Akademiji dramskih umetnosti v razredu priznanih igralcev Radeta Šerbedžije in Izeta Hajdarhodžića. Kot poročajo hrvaški mediji, je od 80. let prejšnjega stoletja, ko se je pridružila Kerempuhu, odigrala več kot 55 vlog.

Slovenskim gledalcem in gledalkam je Erak med drugim znana po vlogi babice Zorke v priljubljeni hrvaški seriji Šverc komerc (Na granici). Igralka se je upokojila leta 2021.

Skoraj tri desetletja je bila poročena s hrvaškim igralcem Borisom Svrtanom, s katerim sta se leta 2017 ločila.