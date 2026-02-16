Umrla je producentka Dana Eden.

Dano Eden naj bi neodzivno v njeni hotelski sobi v Atenah našel njen brat, ki jo je začel iskati, ker se ni odzivala na sporočila. Lokalna policija je že odredila nalog za obdukcijo, ki bo razkrila, kaj je bil vzrok smrti, zbirajo pa tudi posnetke nadzornih kamer in izjave zaposlenih v hotelu, še poroča lokalni medij.
"V zadnjih dneh je sodelovala pri snemanju četrte sezone v Grčiji, Dana pa je zaradi kompleksnosti in podrobnosti morala odpotovati v bližino morja," je v izjavi ob producentkini smrti zapisal Kan. Producentka je najbolj znana prav po seriji Teheran, ki govori o agentu Mosada, sodelovala pa je s producentko Shulo Spiegel. 52-letnica je bila ena najbolj uspešnih in znanih iranskih filmskih ustvarjalk.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.