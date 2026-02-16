Umrla je producentka Dana Eden.

Dano Eden naj bi neodzivno v njeni hotelski sobi v Atenah našel njen brat, ki jo je začel iskati, ker se ni odzivala na sporočila. Lokalna policija je že odredila nalog za obdukcijo, ki bo razkrila, kaj je bil vzrok smrti, zbirajo pa tudi posnetke nadzornih kamer in izjave zaposlenih v hotelu, še poroča lokalni medij.