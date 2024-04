Umrla je režiserka Eleanor Coppola

Kot je potrdila družina režiserke Eleanor Coppola , je ta 12. aprila umrla na svojem domu v Kaliforniji. Stara je bila 87 let. Znana je bila bila po filmih Pariz lahko počaka , Love is Love is Love in dokumentarcu Hearts of Darkness: A Filmmaker's Apocalypse , za katerega je dobila leta 1991 nagrado emmy.

Rojena je bila v Los Angelesu leta 1936, kjer je pozneje tudi študirala. Takrat je tudi spoznala svojega moža, režiserja Francisa Forda Coppolo , ko je delala kot asistentka umetniškega vodje pri nastajanju njegovega debitantskega filma Dementia 13 . Par se je poročil februarja leta 1963 in je imel tri otroke, in sicer 58-letnega Romana , 55-letno Sofio in Gian-Carla , ki je leta 1986 pri 22 letih umrl v nesreči na jadranju.

"Odraščala sem v 40. in 50. letih prejšnjega stoletja, ko je bila vloga ženske, da podpira svojega moža in vzdržuje prijeten dom. Bila sem zafrustrirana, ker nisem imela časa, da bi sledila svojim sanjam," je leta 2016 povedala za THR in dodala: "Mlade ženske danes ne poznajo tega koncepta. Moja hči in njena generacija, pa tudi že mlajše, imajo za samoumevno, da počno, kar jih je volja. Njihova vloga ni več omejena, da bi se morale nečemu odreči, ker so matere in žene. Sem gospodinja, ki se je nenadoma odločila, da bo napisala scenarij za film in ga tudi režirala. Bilo je grozljivo, a je bil del naloge tudi ta, da premagam svoj strah in naredim to."

Eleanor je izdala tudi dve knjigi, ki govorita o življenju, ki sta ga živela z možem.