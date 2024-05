Umrla je Super babica Gudrun Ure

Umrla je zvezdnica serije Super babica Gudrun Ure . Igralka je živela v Londonu, v starosti 98 let pa je umrla na svojem domu. Žalostno novico je za javnost potrdila njena nečakinja Kate McNeill , ki je dejala, da je njena teta imela predvsem zelo prepoznaven glas, in delila zgodbo, da ga je prepoznala tudi iz sosednje sobe, ko je njen mož gledal serijo Casualty .

Gudrun Ure je bila rojena 12. marca 1926 na Škotskem. Kot igralka je leta 1951 zaigrala kot Desdemona v odrski uprizoritvi Othella v režiji hollywoodske legende Orsona Wellesa. Prav tako je sinhronizirala nastop Suzanne Cloutier v Wellesovi filmski priredbi.

Pojavila se je tudi v nekaj televizijskih oddajah, vključno z oddajami Casualty, Midsomer Murders, The Crow Road, The 10th Kingdom in T-Bag And The Pearls of Wisdom. Zaslovela je šele z vlogo Super babice, s katero si je prislužila kultni status.

V oddaji, ki temelji na seriji knjig, ki jih je napisal Forrest Wilson, je njen lik uporabil svoje moči za zaščito prebivalcev Chiseltona pred vrsto zlikovcev, vključno s spletkarjem Roderickom 'Scunnerjem' Campbellom in njegovo tolpo. V seriji je zaigralo veliko gostujočih igralcev, med katerimi so bili tudi George Best, Spike Milligan, Eric Bristow, Roy Kinnear in komik Billy Connolly, ki je zapel uvodno pesem.