Umrla je Tanya Roberts, znana tudi kot Bondovo dekle

Kot piše ameriški portal TMZ naj bi se Tanya Roberts po sprehodu s psom na božični večer onesvestila na svojem domu iz neznanega razloga. Odpeljali so jo v bolnišnico, kjer so jo priklopili na ventilator, a žal ni nikoli okrevala. Uraden vzrok smrti za enkrat še ni znan, piše Yahoo Entertainement.

65-letna igralka je bila znana kot Bondovo dekle Stacey Stutton. Leta 1985 je obRogerju Mooru zaigrala v filmu Od tarče do smrti.Med letoma 1980 in 1981 je v seriji Čarlijevi angelčki igrala Julio Rogers. Ta je prijateljicama 'angelčkoma' Kris in Kelly pomagala reševati različne reševati zločine. Leta 1981 so serijo nehali snemati.