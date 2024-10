Umrla je Teri Garr, zvezdnica filmov Tootsie in Mladi Frankenstein

Pozneje je nastopila še v drugih filmskih uspešnicah in televizijskih serijah. Leta 2002 je razkrila, da so je v 90. letih prejšnjega stoletja dobila diagnozo multiple skleroze, simptome pa je začela opažati že med snemanjem filma Tootsie. V svoji knjigi spominov, ki je izšla leta 2006, je zapisala:"Multipla skleroza je zahrbtna bolezen. Tako kot nekateri moji nekdanji fantje, se prikaže ob najbolj nerodnem času, nato pa popolnoma izgine. Trajalo je 20 let, da so zdravniki ugotovili, kaj se dogaj z menoj. Občasno je kdo omenil multiplo sklerozo, a so bili vsi testi negativni. Ko so simptomi zbledeli, sem nekako pozabila na to."

Prav govorice o njeni bolezni so bile ključne, da je njena kariera doživela zaton, pozneje pa je postala ambasadorka Nacionalnega društva za multiplo sklerozo, še posebej pa se je zavzemala za ženske, ki se borijo s to boleznijo. Najprej je omenila število projektov, v katerih je sodelovala, leta 2011 pa se je upokojila.

"Da se moram upočasniti, ni v moji naravi, a moram to storiti, je dejala v intervjuju za revijo Brian & Life leta 2005. Stres, anksioznost in napetost niso dobre v boju z multiplo sklerozo," je še dodala.

Leta 1993 se je poročila z Johnom O'Neilom, s katerim sta skupaj posvojila hčerko Molly, a sta se tri leta po poroki razšla.