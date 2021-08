Umrla je Una Stubbs, igralka Sherlocka

Una Stubbs bo predvsem mladi generaciji gledalcev gotovo najbolj ostala v spominu kot gospa Hudson v britanski seriji Sherlock, starejši pa kot Rita Ralins v humoristični nanizanki Till Death Do Us Part. Sporočilo, da je igralka umrla v 85. letu starosti, je za BBC potrdila njena dolgoletna agentka Rebecca Blond, ki je povedala, da je bila Una že nekaj mesecev bolna, podrobnosti bolezni pa ni razkrila.

Stubbsova je za sabo pustila tri sinove, Joa, Christiana in Jasona, ki so v izjavi za javnost povedali: "Mama je danes v tišini umrla obkrožena z družino v Edinburgu. Prosimo za zasebnost in razumevanje v teh najbolj težkih in žalostnih trenutkih."

Pokojna Una je imela pestro filmsko, televizijsko in gledališko kariero, ki jo je začela kot plesalka. Slavo je doživela v 60. letih prejšnjega stoletja, ko je zaigrala ob Cliffu Richardu v muzikali Summer Holiday, njena prepoznavnost pa se je povečala, ko je dobila vlogo v priljubljeni britanski komediji Till Death Do Us Part. Kasneje je zaigrala še v številnih drugih televizijskih uspešnicah, kot sta Worzel Gummidge in EastEnders. Na odrskih deskah je blestela v predstavah Star Quality, Don Carlos in The Family Reunion.