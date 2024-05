Umrla je zvezdnica Briljantine Susan Buckner

Družina igralke Susan Buckner je potrdila, da je 72-letna zvezdnica Briljantine umrla. "Z globoko žalostjo sporočamo, da je umrla Susan Buckner, filmski javnosti najbolj znana kot nepozabna, živahna navijačica Patty Simcox, ki je leta 1978 igrala ob Johnu Travolti in pokojni Olivii Newton-John v muzikalu Briljantina," so zapisali.

Bucknerjeva je umrla mirno, 2. maja v krogu svojih najdražjih. "Počivaj v miru, Susan," so še zapisali v izjavi in dodali: "Tvoj talent, duh in nalezljiv nasmeh bodo živeli v naših srcih za vedno."