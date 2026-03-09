Umrla je zvezdnica filma Izganjalci duhov Jennifer Runyon

V 66. letu je umrla ameriška igralka Jennifer Runyon. "Minuli petek je umrla naša ljubljena Jennifer, dolgo in težko pot pa je zaključila obdana z družinskimi člani. Vedno se je bomo spominjali po njeni ljubezni do življenja ter predanosti družini in prijateljem. Vemo, da nas od zgoraj gleda s svojim čudovitim nasmehom. Počivaj v miru, naša Jenn," je v objavi na družbenem omrežju zapisala njena družina.
Čeprav družina vzroka smrti ni razkrila, pa je zvezdničina prijateljica, igralka Erin Murphy, na družbenem omrežju zapisala, da se je Jennifer borila z rakom. "Z žalostjo sporočam, da je po kratki bitki z rakom umrla moja prijateljica Jennifer Runyon Corman. Za nekatere ljudi preprosto veš, da boš z njimi prijatelj, še preden jih spoznaš. Bila je posebna dama," je dodala v objavi.
Runyon je zaigrala v klasiki Izganjalci duhov iz leta 1984, znana pa je bila tudi po vlogi Gwendolyn Pierce iz komične serije Charles in Charge iz 80. let. V filmu A Very Brady Christmas je nastopila v vlogi Cindy Brady. Pozneje je zaigrala še v nadaljevanki Another World in številnih drugih serijah 90. let, kot sta Quantum Leap in Umor, je napisala.
'Izganjalci duhov' (Ghostbusters) je ameriška nadnaravna komedija iz leta 1984, ki jo je režiral Ivan Reitman. Film spremlja tri ekscentrične parapsihologe, ki ustanovijo podjetje za lovljenje in zapiranje duhov v New Yorku. Film je postal kulturna ikona, znan po svoji edinstveni mešanici komedije, znanstvene fantastike in grozljivke, ter je ustvaril uspešno franšizo, ki vključuje nadaljevanja, animirane serije in prihajajoče filme.
'Charles in Charge' je ameriška sitcom serija, ki je bila predvajana od leta 1984 do 1990. Serija spremlja Charlesa Powella, mladega študenta, ki se zaposli kot varuška pri družini Pembroke, da bi si plačal šolnino. S svojo mladostno energijo in pogosto nekonvencionalnimi rešitvami problemov prinaša v družinsko življenje veliko smeha in nepričakovanih situacij. Serija je bila priljubljena zaradi lahkotnega humorja in simpatičnih likov.
'Quantum Leap' je ameriška znanstveno-fantastična televizijska serija, ki je bila predvajana med letoma 1989 in 1993. Glavni lik, dr. Sam Beckett, je znanstvenik, ki se med poskusom potovanja skozi čas znajde ujet v svoji lastni preteklosti. Vsak teden prevzame telo druge osebe in mora popraviti zgodovinsko napako, preden lahko skoči v naslednje življenje. Serija je znana po svoji domiselni zgodbi, čustvenih trenutkih in raziskovanju različnih zgodovinskih obdobij in družbenih vprašanj.
