Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Umrla je zvezdnica filma Izganjalci duhov Jennifer Runyon

Los Angeles, 09. 03. 2026 08.50 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Jennifer Runyon

Umrla je igralka Jennifer Runyon, ki je najbolj znana po filmih Izganjalci duhov, A Very Brady Christmas in seriji Charles in Charge. Stara je bila 65 let. Kot je v objavi na družbenem omrežju sporočila njena družina, je bila za njo dolga in težka pot, vzroka smrti pa niso razkrili.

V 66. letu je umrla ameriška igralka Jennifer Runyon. "Minuli petek je umrla naša ljubljena Jennifer, dolgo in težko pot pa je zaključila obdana z družinskimi člani. Vedno se je bomo spominjali po njeni ljubezni do življenja ter predanosti družini in prijateljem. Vemo, da nas od zgoraj gleda s svojim čudovitim nasmehom. Počivaj v miru, naša Jenn," je v objavi na družbenem omrežju zapisala njena družina.

Jennifer Runyon in Steven Tash v filmu Ghostheads.
Jennifer Runyon in Steven Tash v filmu Ghostheads.
FOTO: Profimedia

Čeprav družina vzroka smrti ni razkrila, pa je zvezdničina prijateljica, igralka Erin Murphy, na družbenem omrežju zapisala, da se je Jennifer borila z rakom. "Z žalostjo sporočam, da je po kratki bitki z rakom umrla moja prijateljica Jennifer Runyon Corman. Za nekatere ljudi preprosto veš, da boš z njimi prijatelj, še preden jih spoznaš. Bila je posebna dama," je dodala v objavi.

Runyon je zaigrala v klasiki Izganjalci duhov iz leta 1984, znana pa je bila tudi po vlogi Gwendolyn Pierce iz komične serije Charles in Charge iz 80. let. V filmu A Very Brady Christmas je nastopila v vlogi Cindy Brady. Pozneje je zaigrala še v nadaljevanki Another World in številnih drugih serijah 90. let, kot sta Quantum Leap in Umor, je napisala.

Razlagalnik

Jennifer Runyon je bila ameriška igralka, ki je zaslovela v 80. letih 20. stoletja. Najbolj je znana po svojih vlogah v filmih in televizijskih serijah, vključno z vlogo v klasični komediji 'Izganjalci duhov' (Ghostbusters) iz leta 1984, kot Gwendolyn Pierce v seriji 'Charles in Charge' in kot Cindy Brady v filmu 'A Very Brady Christmas'. Svojo kariero je nadaljevala v serijah, kot sta 'Another World' in 'Quantum Leap', ter v filmu 'Umor, je napisala' (Murder, She Wrote).

'Izganjalci duhov' (Ghostbusters) je ameriška nadnaravna komedija iz leta 1984, ki jo je režiral Ivan Reitman. Film spremlja tri ekscentrične parapsihologe, ki ustanovijo podjetje za lovljenje in zapiranje duhov v New Yorku. Film je postal kulturna ikona, znan po svoji edinstveni mešanici komedije, znanstvene fantastike in grozljivke, ter je ustvaril uspešno franšizo, ki vključuje nadaljevanja, animirane serije in prihajajoče filme.

'Charles in Charge' je ameriška sitcom serija, ki je bila predvajana od leta 1984 do 1990. Serija spremlja Charlesa Powella, mladega študenta, ki se zaposli kot varuška pri družini Pembroke, da bi si plačal šolnino. S svojo mladostno energijo in pogosto nekonvencionalnimi rešitvami problemov prinaša v družinsko življenje veliko smeha in nepričakovanih situacij. Serija je bila priljubljena zaradi lahkotnega humorja in simpatičnih likov.

'Quantum Leap' je ameriška znanstveno-fantastična televizijska serija, ki je bila predvajana med letoma 1989 in 1993. Glavni lik, dr. Sam Beckett, je znanstvenik, ki se med poskusom potovanja skozi čas znajde ujet v svoji lastni preteklosti. Vsak teden prevzame telo druge osebe in mora popraviti zgodovinsko napako, preden lahko skoči v naslednje življenje. Serija je znana po svoji domiselni zgodbi, čustvenih trenutkih in raziskovanju različnih zgodovinskih obdobij in družbenih vprašanj.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Jennifer Runyon smrt igralka

Film Belo se pere na devetdeset presegel 100 tisoč gledalcev

Bauhaus marec 2026
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
  • Bauhaus - naslovna slika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Pravijo, da je to ena najlepših slovenskih vasi
Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom
Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Luka Dončić in Anamaria Goltes: Kaj se dogaja?
Luka Dončić in Anamaria Goltes: Kaj se dogaja?
zadovoljna
Portal
Spregovoril o bolečem koncu svoje zaroke
Dnevni horoskop: Kozorogi bodo zanesljivi, strelci optimistični
Dnevni horoskop: Kozorogi bodo zanesljivi, strelci optimistični
Najlepši modni kosi iz denima, ki jih bomo nosile to pomlad
Najlepši modni kosi iz denima, ki jih bomo nosile to pomlad
Najdite svojo moč: Naučite se postavljati zdrave meje
Najdite svojo moč: Naučite se postavljati zdrave meje
vizita
Portal
Mikroplastika v krvi: kako vstopa v telo in kakšna so možna tveganja za zdravje?
Najpogostejši povzročitelji alergij v Sloveniji
Najpogostejši povzročitelji alergij v Sloveniji
7 živil, ki lahko pomagajo zmanjšati utrujenost in dvigniti energijo
7 živil, ki lahko pomagajo zmanjšati utrujenost in dvigniti energijo
Kako alkohol preoblikuje možganske povezave
Kako alkohol preoblikuje možganske povezave
cekin
Portal
Razkrili skrivnost, kako do stanovanja
Cena kave v Splitu razburja že marca. Kako bo šele poleti?
Cena kave v Splitu razburja že marca. Kako bo šele poleti?
Dubaj bo kaznoval vse, ki ne upoštevajo pravil
Dubaj bo kaznoval vse, ki ne upoštevajo pravil
Ali je hrvaška sezona ogrožena?
Ali je hrvaška sezona ogrožena?
moskisvet
Portal
Kreatin in večja rast mišic: abrakadabra ali znanstveno podprt prehranski dodatek?
Nihče ne verjame, da svetlolasa zapeljivka šteje že 50 let
Nihče ne verjame, da svetlolasa zapeljivka šteje že 50 let
Zakaj nas spomladi razganja?
Zakaj nas spomladi razganja?
Erektilna disfunkcija: Nova možnost zdravljenja z botoksom?
Erektilna disfunkcija: Nova možnost zdravljenja z botoksom?
dominvrt
Portal
Naprave, ki na razdelilnik ne sodijo
Kako pes izboljšuje vaše zdravje
Kako pes izboljšuje vaše zdravje
Skrivnost bujne in dišeče zeliščne gredice: katere rastline saditi skupaj
Skrivnost bujne in dišeče zeliščne gredice: katere rastline saditi skupaj
Majhna kopalnica: kaj narediti, da bo delovala večja in urejena
Majhna kopalnica: kaj narediti, da bo delovala večja in urejena
okusno
Portal
10 živil, ki vsebujejo več beljakovin kot jajca
15-minutno kosilo: slastne testenine iz ene ponve
15-minutno kosilo: slastne testenine iz ene ponve
Princeske s kremo in jagodami
Princeske s kremo in jagodami
Popoln kruh brez gnetenja – primeren tudi za začetnike
Popoln kruh brez gnetenja – primeren tudi za začetnike
voyo
Portal
Priscilla
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551