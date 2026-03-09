Umrla je zvezdnica filma Izganjalci duhov Jennifer Runyon

V 66. letu je umrla ameriška igralka Jennifer Runyon . "Minuli petek je umrla naša ljubljena Jennifer, dolgo in težko pot pa je zaključila obdana z družinskimi člani. Vedno se je bomo spominjali po njeni ljubezni do življenja ter predanosti družini in prijateljem. Vemo, da nas od zgoraj gleda s svojim čudovitim nasmehom. Počivaj v miru, naša Jenn," je v objavi na družbenem omrežju zapisala njena družina.

Čeprav družina vzroka smrti ni razkrila, pa je zvezdničina prijateljica, igralka Erin Murphy, na družbenem omrežju zapisala, da se je Jennifer borila z rakom. "Z žalostjo sporočam, da je po kratki bitki z rakom umrla moja prijateljica Jennifer Runyon Corman. Za nekatere ljudi preprosto veš, da boš z njimi prijatelj, še preden jih spoznaš. Bila je posebna dama," je dodala v objavi.

Runyon je zaigrala v klasiki Izganjalci duhov iz leta 1984, znana pa je bila tudi po vlogi Gwendolyn Pierce iz komične serije Charles in Charge iz 80. let. V filmu A Very Brady Christmas je nastopila v vlogi Cindy Brady. Pozneje je zaigrala še v nadaljevanki Another World in številnih drugih serijah 90. let, kot sta Quantum Leap in Umor, je napisala.