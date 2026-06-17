Umrla je zvezdnica filmov Krog ter Lili in Žverca, Daveigh Chase

Kot je prvi poročal TMZ, so Daveigh Chase zaradi podhranjenosti pred mesecem sprejeli v eno od losangeleških bolnišnic. 35-letnica je zaslovela že v otroštvu, ko je leta 2002 zaigrala v glavni vlogi filma Lili in Žverca, pozneje pa v isti vlogi nastopila še v seriji. Istega leta je nastopila v grozljivki Krog, kjer je nastopila v vlogi Samare Morgan.