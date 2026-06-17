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Umrla je zvezdnica filmov Krog ter Lili in Žverca, Daveigh Chase

Los Angeles, 17. 06. 2026 20.46 pred 14 minutami 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Daveigh Chase

Umrla je igralka Daveigh Chase, znana po filmih Krog ter Lili in Žverca. Stara je bila 35 let. Vzrok smrti je bil meningitis in okužba krvi, zaradi sepse pa so ji prenehali delovati organi, je za javnost povedal njen fant, Roy Hernandez.

Kot je prvi poročal TMZ, so Daveigh Chase zaradi podhranjenosti pred mesecem sprejeli v eno od losangeleških bolnišnic. 35-letnica je zaslovela že v otroštvu, ko je leta 2002 zaigrala v glavni vlogi filma Lili in Žverca, pozneje pa v isti vlogi nastopila še v seriji. Istega leta je nastopila v grozljivki Krog, kjer je nastopila v vlogi Samare Morgan.

Daveigh Chase je umrla, stara 35 let.
Daveigh Chase je umrla, stara 35 let.
FOTO: Profimedia

Pozneje je igrala še v filmih Donnie Darko, petem delu franšize Beethoven in serijah Sabrina, najstniška čarovnica ter Urgenca.

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