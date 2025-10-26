Svetli način
Umrla June Lockhart, zvezdnica serije Lassie

26. 10. 2025

Hollywood se je poslovil od 100-letne igralke June Lockhart, ki je v visoki starosti umrla zaradi naravnih vzrokov. Hči igralca Gena Lockharta in igralke Kathleen Lockhart je svoj filmski prvenec doživela pri 13 letih, v zgodovino filma in televizije pa se je zapisala z vlogama v seriji Lassie in filmu Dobiva se v St. Louisu.

Umrla je igralka June Lockhart, najbolj znana po vlogah v televizijskih serijah Lassie in Lost In Space ter filmskem muzikalu Dobiva se v St. Louisu. Zvezdnica je umrla zaradi naravnih vzrokov v starosti 100 let. 

June Lockhart
June Lockhart FOTO: Profimedia

Tekom skoraj osem desetletij dolge kariere se je igralka pojavila v številnih uspešnicah, med drugim tudi v serijah Talenti v belem, Beverly Hills 90210, Polna hiša in General Hospital. Hči igralca Gena Lockharta in igralke Kathleen Lockhart je sicer svoj celovečerni filmski prvenec doživela pri 13 letih, ko je leta 1939 ob boku staršev zaigrala v filmu A Christmas Carol.

Igralka je za svoje delo prejela dve emmyjevi nominaciji, prejela pa je tudi dve zvezdi na hollywoodskem pločniku slavnih, eno za film in eno za televizijo. Za vlogo v predstavi For Love or Money je leta 1948 prejela tonyja za najboljšo novinko na Broadwayu.

Zvezdnico bodo pokopali v družinskem krogu.

