Umrla June Lockhart, zvezdnica serije Lassie

Umrla je igralka June Lockhart , najbolj znana po vlogah v televizijskih serijah Lassie in Lost In Space ter filmskem muzikalu Dobiva se v St. Louisu . Zvezdnica je umrla zaradi naravnih vzrokov v starosti 100 let.

Tekom skoraj osem desetletij dolge kariere se je igralka pojavila v številnih uspešnicah, med drugim tudi v serijah Talenti v belem, Beverly Hills 90210, Polna hiša in General Hospital. Hči igralca Gena Lockharta in igralke Kathleen Lockhart je sicer svoj celovečerni filmski prvenec doživela pri 13 letih, ko je leta 1939 ob boku staršev zaigrala v filmu A Christmas Carol.

Igralka je za svoje delo prejela dve emmyjevi nominaciji, prejela pa je tudi dve zvezdi na hollywoodskem pločniku slavnih, eno za film in eno za televizijo. Za vlogo v predstavi For Love or Money je leta 1948 prejela tonyja za najboljšo novinko na Broadwayu.

Zvezdnico bodo pokopali v družinskem krogu.