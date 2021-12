Umrla legendarna igralka mehiških telenovel Carmen Salinas

"Z globoko žalostjo vas obveščamo, da je danes, 9. decembra 2021, umrla igralska diva Carmen Salinas," je zapisala njena družina. V izjavi so še zapisali, da bodo podrobnosti pogreba slavne igralke znane naknadno. Hkrati so se njeni svojci zahvalili za vse spodbudne besede in izrečena sožalja ob teh težkih trenutkih.

Carmen je v svoji dolgoletni igralski karieri nanizala mnogo nepozabnih vlog, tako na televiziji kot na področju gledališkega in filmskega ustvarjanja. V umetniškem in kulturnem prostoru je pustila neizbrisan pečat, njena igralska zapuščina pa ostaja njenim sodelavcem in prijateljem.

Ljubitelji telenovel se je boste zagotovo spominjali po številnih uspešnicah, ki smo jih predvajali tudi pri nas. Njen igralski talent je tako izstopal v telenovelah, kot so Preciosa, Močno me objemi (Abrázame muy fuerte), Med ljubeznijo in sovraštvom (Entre el amor y el odio), Neusmiljena srca (Mundo de fieras), Zmagoslavje ljubezni (Triunfo del amor) in Moje srce je tvoje (Mi corazón es tuyo). Pri nas na POP TV smo jo nazadnje lahko gledali v telenoveli Sreča najde pot (Porque El Amor Manda), kjer je imela veliko skupnih prizorov z glavnim igralcem, enim in edinim Fernandom Colungom.