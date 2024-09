Umrla je legendarna igralka Maggie Smith.

"Z veliko žalostjo moramo sporočiti smrt dame Maggie Smith. Umrla je mirno, v bolnišnici zgodaj zjutraj, v petek, 27. septembra. Odšla je zasebno, obdana s prijatelji in družino. Zapustila je dva sinova in pet ljubečih vnukov, ki so globoko užaloščeni zaradi izgube izjemne matere in babice," sta smrt legendarne igralke Maggie Smith za javnost potrdila igralkina sinova Toby Stephens in Chris Larkin .

Igralka je umrla v 90. letu starosti, za seboj pa pušča bogato gledališko, televizijsko in filmsko dediščino. V svoji karieri je osvojila dva oskarja za vlogi v filmih The Prime of Miss Jean Brodie in Hotel California ter kar osem nagrad bafta. Mlajša generacija se je bo spominjala kot stroge in pravične profesorice McHudurre v priljubljeni franšizi Harry Potter, svoj pečat pa je pustila tudi v priljubljeni seriji Downton Abbey. Maggie Smith je za svoje delo od pokojne kraljice Elizabete II. prejela častni naziv dame.

"Radi bi izkoristili to priložnost in se zahvalili čudovitemu osebju bolnišnice Chelsea in Westminster za njihovo skrb in neizmerno prijaznost v njenih zadnjih dneh. Zahvaljujemo se vam za vsa vaša prijazna sporočila in podporo ter vas prosimo, da trenutno spoštujete našo zasebnost," sta igralkina sinova še zapisala za javnost.

Splet so preplavila številna sporočila in izrečena sožalja, na smrt igralke se odzivajo tudi številni slavni obrazi.