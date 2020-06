Umrla Mary Pat Gleason, ki je v Prijateljih igrala neprijazno medicinsko sestro

Kot poročajo tuji mediji, je za posledicami raka v 71. letu starosti umrla ameriška igralka Mary Pat Gleason. Njen prijatelj in sodelavec Ron Fassler je žalostno novico potrdil na družabnih omrežjih. "Ena najboljših oseb, kar sem jih kdaj spoznal, je sinoči umrla."

Mary je bila znana po stranskih vlogah, ki so se vpisale v zgodovino. Med drugim je v Prijateljih igrala neprijazno medicinsko sestro Sizemore v prvi sezoni, ko je Rossa na hokejski tekmi zadel hokejski plošček v glavo. Zaigrala je tudi v najstniškem filmu Pepelkina zgodba ob boku Hillary Duff in Chada Michaela Murrayja. Pojavila se je v serijah Will in Grace, Razočarane gospodinje, Seks v mestu in drugih.