Margit Saad je bila širšemu občinstvu znana po vlogah v številnih filmskih in televizijskih filmih, med drugim v filmskih uspešnicah, kot so Peter Voss, der Millionendieb ali Hoppla, jetzt kommt Eddie . Glavno vlogo je imela tudi v angleškem kriminalnem filmu The Criminal iz leta 1960, ki ga je režiral Joseph Losey . "Eden mojih najlepših filmov," je Saadova povedala ob svojem 70. rojstnem dnevu leta 1999 v pogovoru za dpa .

Umrla nemška igralka in režiserka Margit Saad.

Velik uspeh na odru je dosegla v naslovni vlogi muzikala Irma la Douce. Skupaj s Haraldom Juhnkejem je leta 1961 nastopila v nemški premieri v Baden-Badnu.

Prvi angažma je Saadova po študiju igre na ugledni Otto-Falckenberg-Schule v Münchnu dobila leta 1952 v Düsseldorfu, kjer je več kot dve leti nastopala kot igralka in šansonjerka v gledališču Kom(m)ödchen. Leta 1971 je začela svojo novo umetniško kariero in se uveljavila še kot režiserka zahtevnih dokumentarnih filmov in filmskih priredb literarnih del. Uspešna je bila tudi kot gledališka režiserka.

"Žal danes na televiziji gre le še za gledanost in ne več za zahtevne filme," je že leta 1999 kritizirala Saadova, kar je privedlo do tega, da so bili v zadnjih letih zavrnjeni številni njeni predlagani projekti. "S takšnimi izjavami si ne pridobivam prijateljev, vendar je žal res tako," je povedala.

Saadova je bila poročena s francoskim režiserjem in scenografom Jean-Pierrom Ponnelleom (1932-1988).