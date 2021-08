Umrla Pat Hitchcock, igralka in hčerka legendarnega režiserja

Umrla je edina hčerka legendarnega režiserja Alfreda Hitchcocka, Patricia Hitchcock . Stara je bila 93 let, njeno smrt pa je potrdila njena družina. Patina najmlajša hči Katie Fiala je za The Hollywood Reporter potrdila, da je njena mama umrla na svojem domu v Kaliforniji.

Pat je bila znana po svojih številnih vlogah v Hitchcockovih filmih, med drugim je igrala tudi v Strangers on a train, Psiho in Stage Fright. Igrala je tudi v televizijskih serijah, kot sta Suspense in The life of Riley.

Pat se je rodila leta 1982 v Londonu, pri 10. letih se je s starši preselila v Združene države Amerike, a je zase vedno govorila, da je bila vzgojena zelo britansko in da se z Otokom od malega poistoveti, saj je tam njen prvi dom. "Vzgajali so me kot britanske otroke. Imela sem strogo vzgojo. Naučili so me, da ne smem govoriti, razen če me kdo nagovori. A tega sem bila vajena, to je bilo zame normalno."

Večkrat je rada govorila o svojem odnosu z očetom, saj sta si bila zelo blizu. Leta 2004 je o poslovnem sodelovanju z očetom v nekem intervjuju povedala: "Tu ni bilo nič drugačnega, čudnega. Obnašal se je kot do vseh ostalih igralcev in velikokrat sva se pogovarjala o različnih scenah, kako jih zaigrati."