Umrla režiserka Penny Marshall

V starosti 75 let je v Los Angelesu umrla zvezda ameriške televizijske serije Laverne & Shirley (1976-1983) ter režiserka filmskih uspešnic kot so Velik, Ženska liga in Prebujenja, Penny Marshall. Za igralko in režiserko so bili menda usodni zapleti, povezani s sladkorno boleznijo.

Družina jo je opisala kot "fantovsko dekle, ki je imela rada šport, sestavljala sestavljanke, skupaj pila mleko in Pepsi in bila rada v krogu družine". Umrla je stara 75 let. FOTO: AP "Nasvidenje, Penny. Kako sva se smejala! Ko bi se vsaj še vedno lahko. Rad te imam. Hanx," pa je na družbenem omrežju Twitter zapisal Tom Hanks, ki je zaigral v njenih filmih Velik in Ženska liga. S komedijo Velik se je Penny Marshallv zgodovino filma zapisala kot prva režiserka, katere film je zaslužil več kot sto milijonov dolarjev. Sodelovala je s še številnimi drugimi velikimi imeni, med drugim z Robertom De Nirom inRobinom Williamsom v filmu Prebujenja (1990), ki je bil nominiran za tri oskarje, vključno za najboljši film. Sodelovala je tudi z Madonno, Whitney Houston, Denzelom WashingtonominWhoopi Goldberg. Slednja je zaigrala v filmuJumpin' Jack Flash, njenem režijskem prvencu iz leta 1986. Prvo vlogo v celovečernem filmu, v komediji Nori profesor iz leta 1994, pa je prav ona ponudila danes uspešnemu igralcu Marku Wahlbergu. Opisovali so jo kot pionirko v filmski industriji. Leta 2004 je dobila zvezdo na Pločniku slavnih v Los Angelesu, skupaj s soigralko iz uspešne serije Laverne & Shirley Cindy Williams. To je bila spin-off serija Happy Days, ki je osem sezon spremljala življenje dveh samskih žensk Laverne DeFazio in Shirley Feeney v poznih 50. letih v Milwaukeeju.