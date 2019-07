Umrla Russi Taylor, glas Miške Mini

Russi Taylor, ki je bila Disneyjev uradni glas Miške Mine več kot tri desetletja, je umrla, so sporočili iz produkcijske hiše The Walt Disney Company.

Taylorjeva, ki se je rada hihitala podobno kot lik, ki mu je posodila svoj glas, je na televiziji, v risankah in filmih ter tematskih parkih bila srce in glas Miške Mini, zveste spremljevalke Miška Mikija.

"Miška Mini je s smrtjo Russi Taylor izgubila svoj glas," je v sporočilu za javnost navedel izvršni direktor The Walt Disney CompanyBob Iger. Dodal je, da sta več kot 30 let Mini in Russi skupaj razveseljevali milijone ljudi po svetu; to je bilo partnerstvo, ki je iz Miške Mine naredilo globalno ikono in Disneyjevo legendo iz Russi, ki so ju imeli radi številni po svetu.

Taylorjeva je umrla v petek v kalifornijskem mestu Glendale. Vzroka njene smrti niso sporočili. Njen mož ni bil nihče drug kot zdaj že pokojni Wayne Allwine, ki je od leta 1977 posojal glas Mišku Mikiju.