Umrla Sandra Milo, muza režiserja Federica Fellinija

Umrla je igralka Sandra Milo, muza režiserja Federica Fellinija. V svoji karieri je sodelovala s priznanimi italijanskimi režiserji, kot so Roberto Rossellini, Antonio Pietrangeli, Fellini in Gabriele Salvatores, pa tudi s francoskima režiserjema Jeanom Renoirjem in Claudeom Sautetom. Fellini je svetlolaso igralko še posebej oboževal in ji je v filmih Osem in pol ter Julija in duhovi namenil vlogi z močnim erotičnim nabojem.