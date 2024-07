Umrla Shelley Duvall, okroglooka zvezda Kubrickovega Izžarevanja.

Umrla je Shelley Duvall , okroglooka zvezda Kubrickovega Izžarevanja. Smrt 75-letne igralke, ki je umrla za zapleti, povezanimi s sladkorno boleznijo, je potrdil njen partner, glasbenik Dan Gilroy , ki je za The Hollywood Reporter dejal: "Moja draga, krasna, čudovita življenjska partnerica in prijateljica nas je zapustila. Preveč trpljenja je bilo na koncu, zdaj je svobodna. Odleti stran, prelepa Shelley."

Preden je sredi devetdesetih let 20. stoletja pobegnila iz Hollywooda v rodni Teksas, je imela Duvall cvetočo kariero vsestranske igralke in vodje lastnega produkcijskega podjetja, piše The Hollywood Reporter. Pokojno igralko so odkrili v šoli, ko so jo opazili sodelavci filmskega režiserja Roberta Altmana. Ta jo je po tem, ko sta se spoznala na zabavi, vzel pod svoje okrilje in skupaj sta veliko sodelovala.

Altman ji je dal njeno prvo filmsko vlogo v komediji Brewster McCloud (1970). Sledili sta še vlogi v njegovih filmih Kockar in prostitutka ter Tatovi, nato pa veliki preboj v Nashvillu (1975). Vloga v filmu Tri ženske ji je prinesla nagrado za najboljšo igralko v Cannesu in nominacijo za nagrado bafta. To pa ni vse. Z vlogo je pritegnila pozornost Stanleya Kubricka, ki ji je ponudil sodelovanje v filmski različici slavnega romana Stephena Kinga, Izžarevanje.