Umrla srbska igralka Darinka Čalenić, znana kot Dara iz Žikine dinastije

Na sceni je odigrala preko 40 glavnih vlog, med katerimi je tudi vloga v filmih, kot so San letnje noći, Hajde da se igramo, Mudra glupača, Silom muž in mnogi drugi. Najbolj je znana po svoji vlogi Dare v Žikini dinastiji , sicer pa je v dolgi igralski karieri imela tudi veliko nepozabnih televizijskih vlog. Leta 2006 je prejela zlato plaketo in diplomo za 'neverjetno igralsko kariero in pomoč mladim' , piše Blic .

Darinka je bila rojena 18. julija 1934 v Novem Sadu, kjer je zaključila osnovnošolsko in gimnazijsko izobraževanje. Prvo vlogo je dobila leta 1949 v Narodnem gledališču v Kraljevem, nato pa je igrala še v gledališčih v Užicah in Somnboru. Leta 1954 je postala stalna članica Srbskega narodnega gledališča v Novem Sadu. Igralsko kariero je zaključila leta 1988, ko se je tudi uradno upokojila.

Od leta 1970 je živela v Združenih državah Amerike, in sicer v New Yorku in v Bostonu. Poročena je bila z Vladom Petrićem, sicer uglednim profesorjem filma na Harvardu. V Beograd se je vrnila leta 2014, kjer sta z možem živela zadnjih sedem let.

Leta 2004 so v sklopu filmskih nagrad ustanovili dve posebni nagradi za najboljšo igralko in igralca do 30 let. Nagradi sta ustanovljeni iz fonda Dare Čalenić.