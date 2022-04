Umrla televizijska mama Jerryja Seinfelda

Sheridanova, ki se je rodila v New Yorku, je svojo kariero pričela kot plesalka v nočnih klubih, kjer je spoznala Jamesa Deana. Takrat je bil v zgodnjih dvajsetih, njuna afera se je zgodila tik pred njegovim vzponom med zvezde s filmom Upornik brez razloga. Njuna zveza je bila kratka, spomin na romanco iz leta 1952 pa je zabeležen tudi v njeni biografiji iz leta 2000 z naslovom Dizzy & Jimmy: My Life with James Dean: A Love Story.

Leta 1996 je Sheridanova njuno ljubezen opisala kot ''magično.'' V intervjuju za revijo People je pojasnila, da je bila to prva prava ljubezen za oba, skupaj sta celo živela v manjšem stanovanju v predelu Upper West Side. Razkrila je tudi, da sta bila čisto na kratko tudi zaročena, njuno idilo pa je prekinila njegova hitra in strma pot k slavi. Dean je manj kot tri leta kasneje umrl v prometni nesreči.

Sheridanova se je kasneje posvetila igralski karieri, najprej se je pojavila na Broadwayu, kjer je ob Meryl Streep zaigrala v produkciji iz leta 1997 z naslovom Happy End. Nato se je preselila v Los Angeles in pričela uspešno kariero na televizijskih zaslonih. V osemdesetih je svoj pečat pustila v serijah, kot so St. Elsewhere, Moonlighting, Who’s The Boss, med letoma 1986 in 1990 pa tudi v 34 epizodah ALF-a. Sledila je vloga v Seinfeldu, ki je vse do danes ostala njena najbolj znana.

Po zvezi z Jamesom Deanom je srečo našla z jazz glasbenikom Williamom Dalom Walesom, s katerim se je poročila leta 1985. Poročen sta bila vse do njegove smrti leta 2003. V zakonu se jima je rodila hči.