Umrla Violet iz filma Willy Wonka in tovarna čokolade

Igralka Denise Nickerson, najbolj poznana po vlogu Violet Beauregarde v filmu Willy Wonka in tovarna čokolade iz leta 1971, se je poslovila potem, ko so jo odklopili z naprav za ohranjanje pri življenju. Pred letom je utrpela možgansko kap, od česar si ni več opomogla. Stara je bila 62 let.

Denise Nickerson je zaslovela kot Violet ob Willyju Wonki v tovarni čokolade v kultnem filmu iz leta 1971. FOTO: AP Denise Nickerson je lanskega junija utrpela težjo možgansko kap, njen sin Josh in snaha Jasmine pa sta zdaj sporočila, da so jo odklopili z naprav za ohranjanje pri življenju, saj je bila v stanju podobnem komi."Odklopili so jo z naprav, saj ni nič več pomagalo, samo še na slabše ji je šlo. Povedali smo, da je v redu, če odide,"sta zapisala. Par je sicer marca najavil, da pričakuje punčko, Josha pa je vznemirjalo, da mama nikoli ne bo mogla spoznati ali v rokah držati vnukinje. Nickersonova je bila mlajša najstnica, ko je leta 1971 zaigrala v filmu Willy Wonka in tovarna čokolade, številnim pa je ostala v spominu kot odrezava Violet Beauregarde, ki je rada žvečila žvečilni gumi. V filmu je Willyja Wonko zaigral Gene Wilder, ki se je tudi že poslovil, in sicer leta 2016. Denise je pred tem nastopila v seriji Dark Shadows, v letih 1971-73 v serijah Search for TomorrowinThe Electric Company, igralsko pa se je upokojila že pri 21 letih, in sicer leta 1978. Kasneje je delala kot medicinska sestra. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke