Umrla zvezdnica legendarne serije Beverly Hills, 90210

Kot je za revijo People pojasnila njena nečakinja Rhonda Scott, se je Kimmarie Johnson 27. oktobra doma poslabšalo zdravstveno stanje, povezano s srcem. Odpeljali so jo v bolnišnico Cedars-Sinai v Los Angelesu, kjer so ji zdravniki diagnosticirali anevrizmo srca. Igralka je teden dni pozneje umrla. Uradni vzrok smrti pa za zdaj še ni uradno potrjen. "Izžarevala je tako močno in svetlo energijo, da so ljudje ob srečanju z njo občutili samo pozitivnost. Zelo jo bomo pogrešali in njeno življenje bomo za vedno ohranjali v lepem spominu," je ob neesrečnem dogodku povedala Rhonda.

Kimmarie Johnson. FOTO: Profimedia

Od lepotnih tekmovanj do Hollywooda

Kimmarie Johnson se je rodila 8. aprila 1976 v Pittsburghu v Pensilvaniji, odraščala pa je v bližnjem Wilkinsburgu. Preden je začela graditi igralsko in manekensko kariero, je delala kot stevardesa. Pozneje se je posvetila lepotnim tekmovanjem in leta 1992 osvojila naslov Miss Pennsylvania USA. Svojo zvezno državo je zastopala tudi na izboru za Miss ZDA leta 1993, na katerem se je uvrstila med najboljše tekmovalke. V Los Angeles se je preselila z željo po uspehu v svetu zabave. Igralsko pot je začela konec devetdesetih let, leta 1998 pa se je pojavila v eni od epizod priljubljene serije Beverly Hills, 90210. Zaigrala je lik Judy, s čimer se je vtisnila v spomin marsikaterega gledalca.