Umrla zvezdnica legendarne serije Beverly Hills, 90210

Kot je za revijo People pojasnila njena nečakinja Rhonda Scott, se je Kimmarie Johnson 27. oktobra doma poslabšalo zdravstveno stanje, povezano s srcem. Odpeljali so jo v bolnišnico Cedars-Sinai v Los Angelesu, kjer so ji zdravniki diagnosticirali anevrizmo srca. Igralka je teden dni pozneje umrla. Uradni vzrok smrti pa za zdaj še ni uradno potrjen.
"Izžarevala je tako močno in svetlo energijo, da so ljudje ob srečanju z njo občutili samo pozitivnost. Zelo jo bomo pogrešali in njeno življenje bomo za vedno ohranjali v lepem spominu," je ob neesrečnem dogodku povedala Rhonda.
Od lepotnih tekmovanj do Hollywooda
Kimmarie Johnson se je rodila 8. aprila 1976 v Pittsburghu v Pensilvaniji, odraščala pa je v bližnjem Wilkinsburgu. Preden je začela graditi igralsko in manekensko kariero, je delala kot stevardesa. Pozneje se je posvetila lepotnim tekmovanjem in leta 1992 osvojila naslov Miss Pennsylvania USA. Svojo zvezno državo je zastopala tudi na izboru za Miss ZDA leta 1993, na katerem se je uvrstila med najboljše tekmovalke.
V Los Angeles se je preselila z željo po uspehu v svetu zabave. Igralsko pot je začela konec devetdesetih let, leta 1998 pa se je pojavila v eni od epizod priljubljene serije Beverly Hills, 90210. Zaigrala je lik Judy, s čimer se je vtisnila v spomin marsikaterega gledalca.
Dve leti pozneje je nastopila še v komediji Kje je moj avto?, v kateri sta glavni vlogi odigrala Ashton Kutcher in Seann William Scott. Johnsonova je upodobila eno od deklet v kombinezonu, poimenovano Jumpsuit Chick #5. Med njenimi televizijskimi projekti je bila tudi serija V.I.P., v kateri je glavno vlogo odigrala Pamela Anderson, nastopila pa je še v seriji Wanda at Large in komediji Spanish Fly.
Po rojstvu sina Camerona Nina leta 2003 je za nekaj časa stopila nekoliko v ozadje in se posvetila materinstvu. Pozneje se je vrnila k ustvarjanju, njena zadnja navedena igralska vloga pa je bila v seriji Tucker's War iz leta 2017.
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