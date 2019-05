Uradno je: iz 'svetlečega' vampirja v temačnega maščevalca

Superheroj Batman, ki dejansko nima super moči, se je rodil leta 1939 v stripu. Hitro je pridobival priljubljenost, seveda je našel tudi pot do televizijskega zaslona ter filma. Bil je del geekovske kulture, ki pa je v zadnjih letih prišla tudi v 'mainstream' – biti geek je kul ...

Tako je zadnje desetletje polno superjunakov, ki tekmujejo za popularnost – no, tekmujeta Marvel in DC in z njimi zagrizeni oboževalci na obeh straneh. Seveda ni presenetljivo, da je znova prišel čas tudi za novo oziroma naslednjo adaptacijo tega 'šišmiša'. Ker je bilo že nekaj časa jasno, da Ben Affleck ne bo več stopil v škornje nočnega bojevnika proti zlu, se je iskal nov junak.

Pred tedni se je začelo šušljati, da naj bi v vlogo zagrizel Robert Pattison, ob katerem so omedlevale najstnice, ko je zaigral v bleščice odetega vampirja v pocukrani ljubezenski franšizi Somrak. Vloga mu je sicer prinesla slavo, a po drugi strani je bila izredno nehvaležna, kajti vloga ga je dokaj grdo zakoličila.

Tudi zaradi tega se je mladenič umaknil iz mainstream Hollywooda in se podal v indie vode, kjer je zaigral pod taktirko zanimivih režiserjev, kot so David Cronenberg(Kozmopolis), David Michôd(The Rover), brata Safdie (Good Time) ter James Gray(Izgubljeno mesto Z) in s tem pokazal svojo raznolikost in širino.

Zdaj pa je v javnost prišla tudi uradna potrditev - 33-letni Pattison je novi Batman. Film, ki naj bi luč sveta predvidoma ugledal leta 2021, pa naj bi posnel Matt Reeves (Pošastno, Vojna za planet opic).