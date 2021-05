Uradno: tudi gospod Živina v novem nadaljevanju Seksa v mestu

Chris Noth se bo pridružil igralski zasedbi serije And Just Like That.

"Navdušen sem nad ponovnim sodelovanjem s Chrisom pri seriji And Just Like That ... ," je v izjavi dejal izvršni producent Michael Patrick King. "Kako bi sploh lahko naredili novo poglavje zgodbe Seksa v mestu brez našega gospoda Živine?''

66-letni Chris Noth je med leti 1998 in 2004 v kultni seriji Seks v mestu igral ljubimca kolumnistke Carrie Bradshaw (igrala jo je Sarah Jessica Parker, op. a.). Nastopil pa je tudi v obeh filmih, ki sta sledila leta 2008 in 2010.

Igralec je pred tem ostal skromen glede svojega sodelovanja pri prihajajoči novi različici serije, ki jo bo produciral 56-letni Michael Patrick King, pa tudi njegovi soigralki Kristin Davis in Cynthia Nixon. Trojica deklet bo znova oživila svoje prvotne vloge Carrie, Charlotte York Goldenblatt in Mirande Hobbes, čeprav se Kim Cattrall ne bo vrnila kot Samantha Jones.

Po tem, ko jeportal Page Sixsprva poročal, da se Noth pri novi različici ne bo vrnil v vlogi gospoda Živine, je Noth namignil drugače. "No, če o tem poroča Page Six ... potem je že res (nasmešek),"je odgovoril oboževalcu na Instagramu, ki ga je prosil, naj še "premisli", poroča Entertainment Tonight. Nato je odgovoril še na en komentar, in sicer je zapisal: "Vse se spremeni, vključno z objavami v rumenem časopisu."

Poleg treh vodilnih dam in Notha je potrjeno tudi sodelovanje 45-letne igralke Sare Ramírez, ki jo poznate iz priljubljene serijeTalenti v belem (Grey's Anatomy). Tokrat bo upodobila vlogo Che Diaz, gostiteljice podcasta, na katerem se Carrie redno pojavlja.

Vsi tisti, ki so odraščali ob kultni seriji in dihali z junaki zgodbe, že komaj čakajo, da vidijo, kako se bo zgodba razvila v tem novem poglavju, ki obljublja veliko humorja, ganljivih trenutkov in zanimivo dogajanje v New Yorku.