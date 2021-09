Uroš Slak o novi oddaji: Zdi se mi pomembno, da sem z vprašanji direkten

Spremljamo ga lahko vsak dan v oddaji 24UR Zvečer, v televizijsko zgodovino se je zapisal tudi kot voditelj priljubljene oddaje Trenja, v kateri so se posvečali perečim temam tistega časa, in zdi se, da je prišel trenutek, ko je za Uroša Slaka prišel trenutek, ko potrebuje nov izziv. In tega je tudi dobil. Uroš Slak bo oktobra na POP TV predstavil svojo novo pogovorno oddajo Ena na Ena, več o njej pa je povedal v predstavitvenem intervjuju.

Uroš, na POP TV prihaja tvoja nova oddaja Ena na Ena. Mi malo poveš, kakšna oddaja je to? Gre za oddajo, s katero bomo poskušali v ta medijski prostor – tako kot smo to vedno počeli (s Trenji in s 24UR Zvečer) – prinesti nekaj novega, in sicer drugačne pogovore. Zdi se mi, da sem po vseh teh letih dozorel za pogovore "ena na ena", in to z ljudmi različnih profilom – od športnika in politika do nune. Morda kdo poreče: kaj ima kakšna nuna pametnega za povedati? Vsi se spomnimo Vide Žabot. Vsa Slovenija je norela za njo. Imamo različne profile ljudi, ki jih Slovenci niti ne poznajo, pa so izjemno uspešni, tudi na svetovnem nivoju. Veliko ljudi ima veliko zanimivih pogledov, o katerih jih nihče ne sprašuje. Določenih ljudi o politiki ali o tem, kam naj bi šla slovenska družba, kako živimo, kam naj bi šli, sploh ne sprašujemo. Pri tej idej gre torej za to, da ljudi, ki prihajajo denimo iz sveta športa, sprašuješ o tem, kako vidijo Boruta Pahorja, Janeza Janšo, in protestnike, ker o njihovih razmišljanjih ne vemo veliko. Ob tem pa bomo lahko med intervjujem, spletli zgodbo o uspehu in njihovem življenju, o tem, kako živijo, kaj si želijo. Na ta način človeka razgališ in razumeš, zakaj počne določene stvari, zakaj tako govori in zakaj se tako obnaša. Gre torej za nek nov pogled, malo drugačen pogovor z ljudmi.

Se pravi, videli bomo ljudi, ki jih že poznamo, a bodo prestavljeni na drugačen način. Ja, spraševali jih bomo stvari, ki se jih doslej niso spraševali. Enourni format omogoča, da ti ljudje povedo več, da se razkrijejo, razgalijo. Zdi se mi, da je čas, ki je za to odmerjen v informativnih oddajah, zelo kratek, zato je prišlo obdobje, ko si tudi gledalci želijo bolj poglobljene, daljše razprave. V njih lahko sogovorniki povedo kaj več o sebi, med pogovorom lahko razvijejo svojo misel, ki je v kratkih, 5- ali 6-minutnih pogovorih v informativnih oddajah ne morejo. Rad bi, da pokažejo svoj pogled na življenje, razvoj Slovenije in dogajanje v družbi, ker daš na ta način gledalcu možnost, da si tudi sam ustvari neko mnenje. Gledalcem bodo različni profili gostov v oddaji Ena na Ena predstavili različne poglede na svet, neobremenjene s politiko – občasno pa seveda tudi s politično noto.

icon-expand "Vse okoli nas so informacije in vsega je preprosto preveč. Zanimalo nas bo, zakaj se je nekaj zgodilo in zakaj nekdo nekaj počne." FOTO: Ana Gregorič

Kakšna pa bo tvoja vloga? Poznamo te kot nekoga, ki se ne boji postaviti nobenega vprašanja. Ti vprašaš, 'ustreliš'. Bo tudi tukaj tako? Boš neizprosen ali boš nastopil kaj prijazneje? To je na koncu koncev le popoldanska oddaja. Mislim, da bom zelo direkten z vprašanji, ker se mi zdi to zelo pomembno. Zakaj? Ker bo imel gost tokrat več časa za odgovor na direktna vprašanja. Lahko bomo slišali nekaj več kot v kratkih pogovorih v informativni oddaji. To je v bistvu cilj našega dela. Seveda bodo vmes tudi oddaje, ki bodo zelo ležerne, v katerih se bo samo razkrivalo, v katerih bo gost samo govoril o določenih stvareh, ki jih je doživel, in tako naprej. Tak je bil recimo pogovor z gospodom Čeferinom dan ustanovitvi Superlige. Takrat je dovolj, da gosta samo sprašuješ, kako je bilo to videti, kaj je doživel, kaj je občutil v tistem trenutku. Med njimi pa bodo tudi oddaje, v katerih bo treba biti zelo oster, ko bo prišel kakšen minister in tako naprej. Tako da ne bo vedno isto, značaj oddaje bo odvisen od gosta. Kolikor vem, so priprave že v polnem teku. Kako pa je s seznamom gostov? Si kakšnega že izbral? Seznam gostov obstaja, seveda, ker brez tega ne gre. Imamo izbrane 'tarče', ne bi pa še o imenih, ker bi bilo nekorektno, saj k vsem še nismo pristopili. Mislim pa, da z gosti ne bo težav, saj imajo ljudje ta izziv v sebi – da gredo nekam, kjer vedo, da bo mogoče malce drugače. Tu gre v glavnem za ljudi, ki so uspešni na svojih področjih, za ljudi, ki nekaj vedo, in zato mislim, da ima vsak željo sodelovati in povedati kaj več o svojih stališčih. Zdi se mi, da je to morda moja prednost – izziv, ki ga vidijo v tem, da pridejo k meni kot gostje.

icon-expand Ena na Ena na POP TV prihaja 3. oktobra. FOTO: Ana Gregorič