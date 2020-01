Uroš Smolej o novi vlogi: Ekipa me je odlično sprejela

Uroš Smolej, ki je že 19 let član igralskega ansambla MGL, velja za enega najbolj priljubljenih gledaliških in televizijskih igralcev, ki s svojimi vlogami navdušuje na vsakem koraku. Pred meseci se je pridružil igralski zasedbi 2. sezone serije LP, Lena, kjer ga vidimo v vlogi psihoterapevta.

"Ekipa me je odlično sprejela. Imel sem to čast, privilegij, da sem bil na prvem in drugem snemalnem delu letošnje sezone. Bilo je peklensko vroče, snemali smo v malem prostoru, ampak ekipa je bila res super," je na projekciji prve epizode LP, Lenapovedal Uroš, ki v zgodbo vstopa kot psihoterapevt Karim. Smolej med bližnjimi velja za dobrega poslušalca, ki zna prisluhniti, ko je to potrebno. Bo znal pomagati tudi glavni junakinji Leni?