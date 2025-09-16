Uspešnica Belo se pere na devetdeset izšla še v razširjeni filmski izdaji

V posebni, filmski izdaji knjiga vsebuje skoraj 60 barvnih fotografij iz prihajajočega celovečerca. Kot je na današnji predstavitvi povedal direktor založbe Beletrina Mitja Čander , je Belo se pere na devetdeset ena tistih knjig, ki dokazujejo, da je založništvo tudi posel s srečnim koncem.

Pri založbi so rokopis dojemali kot odličen prvenec, zlasti jih je po njegovih besedah presenetilo, kako lahko o tako težki temi, kot je rak, pripoveduje na tako lahkoten način. Pri bralcih je bila nato knjiga presenetljivo dobro sprejeta, čeprav je avtorica v tistem času imela velike protikandidate v (avto)biografijah znanih osebnosti. Posledica izdaje je bila tudi, da je spremenila javni diskurz o raku.

Prav zaradi takratne "konkurence" je avtorica imela številne pomisleke o tem, kako bo sprejeta knjiga "nekoga iz ulice", danes pa se ji zdi osupljivo, da je postala del javnega diskurza. Tudi pričakovanja glede filma niso bila preprosta, saj "ni enostavno gledati svoje življenje na ekranu", je povedala na predstavitvi. Hkrati s prvim gledanjem filma je doživela katarzo, na premieri v Sarajevu pa je nato spoznala še, kako silno čustveno moč ima film.

Za Marka Naberšnika je bila Belo se pere na devetdeset po Petelinjem zajtrku in Šanghaju tretja adaptacija literarnega dela in kot je povedal, je imel film dolgo pot, saj je od ideje do realizacije minilo sedem let. A po prvih odzivih se mu zdi, da je nastalo nekaj dobrega in da je film pripravljen, da gre v svet. Kot je ocenil, knjiga nagovarja bralce, film pa bo morda nagovarjal tako gledalce kot bralce, da se bodo ponovno vrnili k literarni zgodbi.