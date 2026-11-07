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Pittsburška bolnišnica gre na sodišče: So ustvarjalci koncept 'ukradli' Urgenci?

Los Angeles, 07. 11. 2026 16.42 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A. J.
The Pitt.

Ameriško pritožbeno sodišče je odločilo, da se lahko tožba proti ustvarjalcem serije The Pitt nadaljuje pred poroto v Los Angelesu. Vdova Michaela Crichtona, avtorja kultne serije Urgenca, namreč trdi, da so producenti novo zdravniško dramo posneli na podlagi idej in elementov njegove serije, ne da bi za to pridobili dovoljenje ali ustrezno priznali njegov prispevek.

V središču spora je Sherri Crichton, vdova Michaela Crichtona, ki je umrl leta 2008. Avtor, ki se je podpisal tudi pod knjižne uspešnice, kot sta Jurski park in Kongo, je ustvaril eno najvplivnejših televizijskih zdravniških dram. Urgenca je na televizijske zaslone prišla leta 1994 in se na programu NBC obdržala kar 15 sezon, vse do leta 2009. 

Po prepričanju njegove vdove naj bi Warner Bros. zdaj pod drugim imenom in brez ustreznega priznanja avtorstva uporabil koncept, ki ga je zasnoval njen pokojni mož. Tričlanski sodni senat pa je soglasno presodil, da ima Michaelova zapuščina dovolj dokazov za nadaljevanje postopka. Sodniki so ob tem izpostavili številne podobnosti med serijama. Obe se odvijata na urgentnem oddelku, zaznamujejo ju hiter tempo dogajanja, veliko medicinskega izrazoslovja in nazorni prikazi poškodb, hkrati spremljata tudi mlade zdravnike, ki se šele po končanem študiju podajajo na začetek poklicne poti.

The Pitt (levo) in Urgenca (desno).
The Pitt (levo) in Urgenca (desno).
FOTO: Profimedia

Sodišče je primerjalo scenarija uvodnih epizod obeh serij in ugotovilo podobnosti v zgodbi, temah, dialogih, vzdušju, likih ter zaporedju dogodkov. Presodilo je, da obstaja dovolj dokazov, da se lahko postopek nadaljuje pred poroto v Los Angelesu.

Sherri namreč trdi, da je pogodba, ki jo je njen mož sklenil s studiem, vsebovala določilo, po katerem brez njegovega izrecnega soglasja ni bilo mogoče ustvarjati nadaljevanj, odcepljenih serij ali nove različice Urgence. Sama in predstavniki sklada John Michael Crichton Trust so prepričani, da so producenti zgolj preselili dogajanje iz Chicaga v Pittsburgh in spremenili naslov serije, pri tem pa ohranili prepoznavni koncept, tempo in slog izvirnika.

Serija Urgenca, v kateri je zaigral tudi George Clooney.
Serija Urgenca, v kateri je zaigral tudi George Clooney.
FOTO: Profimedia

Pogajanja med Warner Bros. in Crichtonovo zapuščino o morebitni ponovni obuditvi Urgence so se začela leta 2020, vendar so se končala neuspešno zaradi nesoglasij glede navedbe avtorstva in finančnih pogojev.

"Odločitve pritožbenega sodišča sem izjemno vesela in veselim se, da bo naš primer obravnavala porota. To je pomembno za pisce, ustvarjalce, njihove družine in zapuščine," je zaključila vdova Crichton.

Producenti vztrajajo, da gre za povsem novo zgodbo

Na drugi strani Warner Bros. zavrača očitke in vztraja, da je The Pitt samostojna, izvirna serija. Podobnosti pripisujejo dejstvu, da obe drami prikazujeta delo zdravstvenega osebja v urgentni službi, kjer so določene situacije, odnosi in delovni pogoji neizogibno podobni. Ustvarjalci so že večkrat pojasnili, da so se po neuspelem poskusu ponovnega zagona Urgence odločili za drugačno smer. 

Razlagalnik

Michael Crichton je bil uspešen ameriški pisatelj, producent, režiser in scenarist, ki se je uveljavil kot mojster tehno-trilerja. Najbolj znan je po ustvarjanju svetovne knjižne in filmske uspešnice Jurski park ter po tem, da je zasnoval kultno in izjemno priljubljeno televizijsko serijo Urgenca.

Serija Urgenca, ki se je predvajala med letoma 1994 in 2009, je postavila nove standarde za medicinske drame na televiziji. Znan je bil predvsem njen hiter tempo, realističen prikaz nujne medicinske pomoči ter uporaba dolgih, neprekinjenih posnetkov hodnikov bolnišnice, s čimer so gledalcu približali stresno in dinamično delo zdravstvenega osebja.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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The Pitt serija sodišče Urgenca avtorstvo

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